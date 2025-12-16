朱政騏怒嗆中國學者 台灣價值不只看硬體

台北中山、大同市議員參選人朱政騏。(朱政騏提供)

台北市議員參選人朱政騏今在社群發文，以「硬體可以速成，但民主與文明需要時間」為題，回應中國學者張維為以中國一、二線城市的基礎建設對比台灣，並聲稱「統一後5到10年就能讓台北基礎設施達到中國二線城市水準」的說法。





朱政騏指出，中國看似宏偉先進的城市硬體，實際上是透過犧牲廣大農村勞動力與資源、以高度傾斜的體制集中補貼城市所換來的成果，不能只看表面數字與建設規模。他強調，再高的摩天大樓、再寬的道路，都無法取代台灣人最珍視的核心價值──自由、民主與文明的生活方式，這正是台灣作為亞洲「一線民主國家」的真正底氣。

朱政騏表示，硬體建設或許能在短短5到10年內集中力量快速完成，但制度成熟、民主深化與國民素質的累積，絕非速成工程。台灣從衝破威權體制、實現和平政黨輪替，到逐步追求更均衡的社會發展，每一步都是長時間努力的成果。





他也引用莊子「鴟得腐鼠」的寓言指出，中國無須以自豪的硬體成就對台灣展現優越感，各國都有不同的發展脈絡與價值選擇，「我們很清楚，台灣選擇的是哪一條路。」