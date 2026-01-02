朱政騏：雙城論壇後即軍演 退讓換不到善意

台北市議員候選人朱政騏。（朱政騏提供）





朱政騏指出，蔣萬安返台之際，中共立即進行大規模軍事演習，等同否定雙城論壇所宣稱的任何「成果」。他認為，軍演是一種高度政治化的行為，反映北京對台政策並非重視交流本身，而是要求對方嚴格配合既定政治腳本行事。

朱政騏分析，從過去經驗可見，中共對國民黨政治人物的期待，並非城市層級的務實對話，也不是個人政治表現，而是要求全面配合其對台立場。他指出，過去國民黨內被視為「溝通派」的人士，已多次在政治現實中碰壁，顯示北京真正想要的，是可被完全操控的政治代理角色。





朱政騏強調，台灣社會應正視這項警訊，對中共的示好與讓步，往往只會換來更強烈的施壓。他形容，若一次次選擇退讓，最終恐將陷入退無可退的困境。他呼籲，唯有清楚認知中共的本質，並團結守護民主自由的生活方式，才能真正確保台灣人民的安全與尊嚴。



