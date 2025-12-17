朱栢康、傅孟柏化身殺手對決李李仁 《即刻刺殺》挑戰台灣動作片規模

華語動作電影《即刻刺殺》由金馬動作指導洪昰顥首度執導演筒，與導演許介亭共同執導，16日舉行開鏡儀式，主要演員朱栢康、傅孟柏、李李仁、林思宇、裴子齊及蕭子墨出席，祈求電影拍攝順利。

本片故事講述，因罪惡感纏身而退隱多年的殺手「江松」，為了救身患重病的女兒，不得已復出並找回決裂的前搭檔「韓焱」，暗殺政客獨子，捲入逃不掉的權力清算。為近年台灣影壇少見的大動作規模電影，本片動作設計規模數一數二，融合獨特暴力美學與台灣宗教信仰元素，朱栢康、傅孟柏、李李仁更有空前激烈的打戲。

片中朱栢康飾演一名愛女心切、不得不重出江湖的沉默殺手「江松」，傅孟柏飾演玩世不恭、嗜賭成癮的殺手「韓焱」。過去朱栢康曾演出《九龍城寨之圍城》、《金童》等動作片，又剛在馬來西亞完成另一部動作作品，立即飛到台灣展開拍攝，對動作戲並不陌生。朱栢康二度來台拍電影，坦言接到劇本當下考量體能訓練強度，心裡有些猶豫，擔心訓練時間不夠，最終仍下定決心把動作片精神帶來互相切磋。傅孟柏則說，拍過很多有動作元素的作品，但這次是完全以動作為主的架構，創作過程變得很有趣。

《即刻刺殺》裴子齊、李李仁、朱栢康、傅孟柏、林思宇、蕭子墨出席開鏡儀式。（圖／網銀國際影視提供）

李李仁飾演表面親民、私下狠毒的市長「高禮」，李李仁表示：「第一次讀本，我就覺得不要綁手綁腳，因為這是一部爽片，自己要演的過癮，觀眾才能看的過癮，期待和男主角擦出特別火花。」其個性自戀又心理狀態脆弱的富二代兒子「高帥」，找來入圍釜山國際影展最佳新演員的蕭子墨。

和蕭子墨片中形影不離的「古徹」，由台北電影節非常新人裴子齊飾演。林思宇則化身性感殺手「娜塔亞」，她特別為戲大換造型，「我剪掉留了七年的長髮，希望帶給觀眾一個酷帥但依舊充滿性感魅力的形象。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導