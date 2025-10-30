朱正軒籲妥善規劃捷運沿線交通

議員朱正軒關心捷運藍線先前配套及永康地區公園綠地和運動設施。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

捷運藍線進度最快，議員朱正軒表示，沿線的候車亭、先導公車、人行道、停車場和公共自行車都應妥善規劃，而正在施工的人行道避車彎與綠帶卻不見，恐影響公車停靠和車輛臨停。交通局說，捷運工程需外推車道，目前無法保留。朱正軒質疑，若避車彎成為機慢車道，提高機車族交通風險，應以混合車道設計因應，並保留必要避車空間。交通局強調會持續和地方溝通調整，兼顧施工和交安。

朱正軒認為欲推廣全民運動，應從改善公園環境、開放學校場館、完善人行空間三個方向著手。永康砲校正式遷建，釋出大片綠地，是難得城市更新契機，應以更高格局規劃，讓砲校成為永康「城市綠肺」，他以新加坡為例，綠覆率高達五成，反觀台南，雖有綠帶空間，缺乏整體植栽策略和長期維護。地政、都發局回應，台南妥善規劃。朱正軒指永康探索公園、西灣滯洪池公園、洲仔尾文史公園等不足處，並應增設寵物活動區，打造「自然中的城市」。

至於體一運動公園應全面升級，以體育園區概念規劃，除新增棒壘球場、足球場、原住民族射箭場。體育局說已請公所申請規劃後向體育部爭取補助。另，二王和忠孝運動公園、全民運動中心、匹克球場和水多多育樂中心等，都應加以改善、規劃並擴及他區民眾，尤其學校運動空間除校隊優先使用，其他時段應開放社區，然竟以高價制量應改善。環保局指「水多多」將於一一七年整體改建時納入改善。