朱珠狂讚霍建華「沒想到這麼隨和」！不搞特權、請全劇組吃飯 林心如選老公讓網友都羨慕

大陸女星朱珠近日與霍建華為新劇《他為什麼依然單身》宣傳，直播時大讚霍建華「完全沒有爹味」，並分享在片場觀察到的種種細節，包括他常請全劇組吃飯，以及會毫無架子的蹲在監視器旁和導演、編劇討論劇本，「又帥又大方還會照顧人」，引發網友熱議。

朱珠說，霍建華對人溫和不擺架子，「完全沒想到華哥這麼隨和。」身為高知名度藝人，他在拍攝現場卻不使用房車，而是與所有演員、導演、編劇一起坐在監視器後方，專注討論劇本。朱珠也透露，霍建華幾乎每天晚上「都會請大家吃東西」，有一次大家一起去唱歌，意外發現「華哥是大麥霸，從頭唱到尾」，私下的模樣比螢幕上更具親和力。

朱珠的爆料掀起熱議，網友紛紛翻出霍建華過往訪談，意外看到不少「反差萌」。他生活簡樸，手機能用五、六年不更換，對劇組卻相當大方，拍攝期間的宵夜幾乎全包辦。早年訪談中，他語氣直爽，看到粉絲唸他「為什麼穿同一條褲子」、「怎麼又是上次那雙鞋」、「非男一號不要接」，當場吐槽「我媽都沒這樣管過我」，真實反應反而讓網友覺得親切。

在網路聲量帶動下，他和林心如的婚姻也再次受到討論。網友笑稱「這是心如嚴選」，認為霍建華低調、包容的個性，與林心如的清醒與穩定恰好互補。從出道至今，霍建華以低姿態和穩定氣場，再次展現長久吸引力。

