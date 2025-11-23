朱琦郁昔當臨演「睡了張孝全」 笑曝內幕：楊丞琳也在

前財經主播朱琦郁近年轉戰演藝圈，擔任《小姐不熙娣》班底。近來她在節目中與演員代表劉以豪、張軒睿、施名帥及謝麗金、胡鴻達、許瓊月和菲比各自分享自己當年從臨演、光替，甚至被誤認、被換角的荒謬經歷時，透露曾演出楊丞琳歌曲〈我們都傻〉的MV，但拍攝時幾乎都躺在張孝全腿上睡覺，讓她開玩笑自嘲算是「睡了張孝全」。

朱琦郁擁有亮麗外型。（圖／翻攝自朱琦郁臉書）

朱琦郁笑稱當過臨演「睡了張孝全」。（圖／東森綜合台提供）

朱琦郁表示曾在楊丞琳的MV中飾演張孝全「存在感超低」的正牌女友，「但整支MV都靠著他睡覺，全程沒睜開眼睛，連他跟楊丞琳接吻時，我還是躺在他的腿上睡覺！」並自嘲：「我睡了張孝全，但我只是個臨演！」引起全場大笑。

朱琦郁（紅圈處）2011年在〈我們都傻〉MV中飾演張孝全的女友。（圖／翻攝自YouTube）

劉以豪分享，自己從未想過會踏進演藝圈，因緣際會下當上模特兒，近而接拍廣告、婚紗照，基本上什麼工作都接。

張軒睿則自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克接著爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然就在張軒睿面前，向派翠克請求說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」

劉以豪分享從未想過會成為藝人。（圖／東森綜合台提供）

張軒睿曾被派翠克好友誤認成劉冠廷。（圖／東森綜合台提供）

施名帥分享剛出道時，曾在《賽德克·巴萊》裡飾演被箭射中的戰士，但鏡頭只拍到箭，或是當遞麥的記者，也只拍到麥克風，更分享大學時期出演的第1部電影，鏡頭只拍到他的背影：「長大後去搜尋我的維基百科，還有人把那部電影寫成是我的第一部作品，但我根本沒露臉。」

派翠克也透露慘痛的臨演初體驗，曾在早上8點等到凌晨才被叫上場，結果一開錄就忘詞，導演直接當場換角，他笑稱：「導演甚至直接問我旁邊的臨演說，你知不知道台詞，結果那人一講就被換上去，我當場被換角。」Sandy吳姍儒立刻打趣問：「那你現在拿金鐘獎有什麼話想對導演說？」派翠克則笑回：「謝謝導演的震撼教育，如果再給我1次機會，我相信我一定會努力扮演好記者這個角色。」

《監獄男子求生記》主要演員近日至《小姐不熙娣》暢聊演員生涯中的荒唐經歷。（圖／東森綜合台提供）

薔薔也不改直率個性，大聊自己試鏡「翻車」史：「自己一直很想挑戰妓女、酒店妹的角色，但一直沒機會！」她回憶，自己有次試鏡演學校大姐頭，那天剛做完臉，就直接素顏上陣，「我演得很用力，很做自己的發瘋啊、推女同學什麼都來，當下還覺得自己演得很好。」結果後來聽說劇組都在傳「薔薔居然素顏來試鏡像發瘋一樣，還是第1次看到這種人。」

薔薔也提到在《我愛黑澀會》時期，「被偷錢、偷手機根本是常態！」感嘆：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多同期的節目班底還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」讓眾人傻眼。

