朱琦郁昔當臨演「睡了張孝全」 笑曝內幕：楊丞琳也在
前財經主播朱琦郁近年轉戰演藝圈，擔任《小姐不熙娣》班底。近來她在節目中與演員代表劉以豪、張軒睿、施名帥及謝麗金、胡鴻達、許瓊月和菲比各自分享自己當年從臨演、光替，甚至被誤認、被換角的荒謬經歷時，透露曾演出楊丞琳歌曲〈我們都傻〉的MV，但拍攝時幾乎都躺在張孝全腿上睡覺，讓她開玩笑自嘲算是「睡了張孝全」。
朱琦郁表示曾在楊丞琳的MV中飾演張孝全「存在感超低」的正牌女友，「但整支MV都靠著他睡覺，全程沒睜開眼睛，連他跟楊丞琳接吻時，我還是躺在他的腿上睡覺！」並自嘲：「我睡了張孝全，但我只是個臨演！」引起全場大笑。
劉以豪分享，自己從未想過會踏進演藝圈，因緣際會下當上模特兒，近而接拍廣告、婚紗照，基本上什麼工作都接。
張軒睿則自爆曾被誤認成是劉冠廷，派翠克接著爆料，有次在朋友聚會碰到張軒睿，朋友竟然就在張軒睿面前，向派翠克請求說：「可以幫我跟劉冠廷拍照嗎？」讓全場笑翻，派翠克連忙向張軒睿道歉，直呼：「完蛋，社會性死亡！」
施名帥分享剛出道時，曾在《賽德克·巴萊》裡飾演被箭射中的戰士，但鏡頭只拍到箭，或是當遞麥的記者，也只拍到麥克風，更分享大學時期出演的第1部電影，鏡頭只拍到他的背影：「長大後去搜尋我的維基百科，還有人把那部電影寫成是我的第一部作品，但我根本沒露臉。」
派翠克也透露慘痛的臨演初體驗，曾在早上8點等到凌晨才被叫上場，結果一開錄就忘詞，導演直接當場換角，他笑稱：「導演甚至直接問我旁邊的臨演說，你知不知道台詞，結果那人一講就被換上去，我當場被換角。」Sandy吳姍儒立刻打趣問：「那你現在拿金鐘獎有什麼話想對導演說？」派翠克則笑回：「謝謝導演的震撼教育，如果再給我1次機會，我相信我一定會努力扮演好記者這個角色。」
薔薔也不改直率個性，大聊自己試鏡「翻車」史：「自己一直很想挑戰妓女、酒店妹的角色，但一直沒機會！」她回憶，自己有次試鏡演學校大姐頭，那天剛做完臉，就直接素顏上陣，「我演得很用力，很做自己的發瘋啊、推女同學什麼都來，當下還覺得自己演得很好。」結果後來聽說劇組都在傳「薔薔居然素顏來試鏡像發瘋一樣，還是第1次看到這種人。」
薔薔也提到在《我愛黑澀會》時期，「被偷錢、偷手機根本是常態！」感嘆：「我手機被偷的當下我鬧得很大，全場所有人都幫我找手機，結果竟然出現在攝影棚的地上，我是在樓上休息室丟的欸，想也知道是被偷了，然後怕被抓到吧！」更驚人的是，許多同期的節目班底還私下提醒她：「大家都知道是誰啦，她是慣犯！」讓眾人傻眼。
延伸閱讀
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
金馬62 賴清德：華語電影重要指標、連結亞洲、走向國際重要平台
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
其他人也在看
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
范冰冰抱走影后「張鈞甯低調發聲」！洩兩人10年私交
女星范冰冰16歲時演出《還珠格格》走紅，後來憑藉《觀音山》、《武媚娘傳奇》等影視奠定一線女演員的地位，也曾獲得金馬女配殊榮。不過，她7年因陰陽合約風波重創事業和聲譽，直到近年才捲土重來，22日她抱走金馬影后獎座，好友張鈞甯也低調發文「為你驕傲！」中時新聞網 ・ 1 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 8 小時前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎慶功／曾敬驊奪獎親吐最大遺憾 罕鬆口揭感情狀態
電影《我家的事》從台北電影節後一路拿獎，在22日的金馬頒獎典禮上斬獲最佳男配角、最佳改編劇本。演員曾敬驊、編劇暨導演潘客印，以及電影其他演員全部現身慶功宴。曾敬驊領獎時在台上淚崩，到了後台提起父母又大哭一次，慶功宴上他表示得獎後手機訊息都沒回，只有與爸媽通話，本來想要與爸媽合照，沒想到爸媽人已經到車站要坐火車回家了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年
娛樂中心／綜合報導南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。民視 ・ 19 小時前
經典「麥當勞奶昔」睽違9年回歸！驚人熱量曝光
生活中心／李明融報導連鎖速食品牌麥當勞時隔9年再度推出經典奶昔，全台只有12間門市限定販售，消息曝光之後吸引大批粉絲無懼寒風排隊搶買，不過有營養師在臉書發文分享麥當勞奶昔賣最好的時段其實是「早上上班時段」，另外，奶昔的驚人熱量也曝光。民視健康長照網 ・ 5 小時前