朱立倫、楊智伃涉違集遊法 北檢傳喚說明 訊後請回
台北地檢署偵辦不實連署案，4月17日約談黃呂錦茹等人，前國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃等人被控召集群眾到北檢外集會，遭警方以違反集遊法函送法辦。北檢今天（5日）傳喚朱立倫、楊智伃說明，訊後均請回。
另外，檢察官將擇期傳喚涉案的國民黨立法委員謝龍介說明。
朱立倫訊後表示，「今天我們是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，我們都是遵循憲法對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障。」
北檢偵辦不實連署案，4月17日指揮法務部調查局約談包含前國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹等四人，搜索國民黨台北市黨部等處。
朱立倫、謝龍介等黨籍民代、楊智伃等人，當天晚間與聲援群眾在北檢外的禁制區抗議，直到18日清晨才離去。
台北市中正一警分局認為，朱立倫、謝龍介、楊智伃在北檢前號召及主持違法集會，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，報請北檢檢察官依違反集遊法指揮偵辦。
警方原本通知朱立倫、謝龍介、楊智伃於4月28日到中正一分局說明，但朱立倫等三人於4月26日參加凱達格蘭大道的集會後，當天傍晚偕同律師到中正一分局製作筆錄。警方依違反集會遊行法等案，將三人函送北檢偵辦。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導為聲援涉入罷免綠委不實連署案的國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，前主席朱立倫與前發言人楊智伃等人，今（2025）年4月17日與支持者與民團包圍北檢，經七度舉牌要求驅離，群眾仍未完全散去，中正一警分局依涉犯《集會遊行法》將朱立倫、楊智伃與藍委謝龍介函送北檢偵辦，檢方今（5）日以被告身分傳喚朱立倫、楊智伃到案。民視 ・ 35 分鐘前 ・ 1
聚眾包圍北檢！國民黨發言人楊智伃涉違反集遊法 現身北檢畫面曝光
今年4月間，台北地檢署偵辦幽靈連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人到案說明，而當天晚間，時任國民黨主席朱立倫，號召集結黨員到北檢，在場群眾甚至推倒柵欄，場面一片混亂，警方先後7次舉牌無效，因此依涉犯《集會遊行》將朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人函送法辦法。今（25日），北檢依被告身分傳喚楊智伃到案，晚點朱立倫也將現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
動員聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢出庭：履行憲法賦予的保障
台北地檢署偵辦國民黨「幽靈罷免」，傳喚國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹等人到案時，國民黨主席朱立倫、立委謝龍介等人到場聲援抗議，台北市長蔣萬安也早一步到場表達立場。不過在蔣萬安離開後，現場爆發多次衝突，經7次舉牌，台北市中正一分局蒐證後，將朱立倫、國民黨發言人楊智伃、謝龍介依涉嫌違反集會遊行法送辦。北檢5日傳喚朱立倫及楊智伃出庭說明。三立新聞網 setn.com ・ 24 分鐘前 ・ 3
《角頭》女星震撼自曝遭性騷！「曬法院照」氣喊：希望他 x 掉
女星王宣因《角頭2：王者再起》中飾演「宣宣」一角爆紅，近日她突在社群平台突然上傳一張獨自走在長廊的背影照，以法院表情符號暗示行蹤，寫下：「不論男生女生，都不要放過讓你不舒服的人。」引發外界高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 1
眼紅能跟AV女優親密互動！粉絲PO「極樂片」害房仲慘遭500人肉搜、公審
台中43歲男房仲阿國（化名）去年參加成人展，跟女優VR實境親密互動；引起27歲許姓男子不滿，並將畫面拍下，分別分享到630人、500人的群組，還公布對方職業及工作地點，害阿國遭到肉搜、公審，因此憤而提告；法院審理後，刑事許男遭判2個月有期徒刑，得易科罰金；民事須賠償4萬元。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1
北市公車疑未注意前方追撞汽機車 女騎士多處骨折小腿恐截肢
台北市和平東路一段附近發生公車追撞前方汽機車意外，造成公車乘客及汽機車駕駛身體傷痛，女機車騎士傷重，右小腿恐需截肢，警方初查疑公車未注意車前狀況釀禍。據了解肇事公車為大都會客運。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 27
台灣宮廟史上第一次！青山宮靈安尊王選《寶島神很大》當副爐主 轟動
史上第一次！台北萬華艋舺《青山宮 靈安尊王》做出一項前所未有的選擇，祂欽點三立電視台《寶島神很大》當副爐主轟動宮廟界。這是神明對一個節目、一群人、12年堅持所做的一次「正式認證」。《靈安尊王》用最傳統的方式-搏杯，跨出最現代的一步。從廟埕、香案、鏡頭到網路。第一次把「香火使命」交給一個媒體，象徵台灣信仰正式進入：「傳統 × 電視 × 新媒體 × 全球華人視野」的全新時代。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙非國家
（中央社記者李雅雯台北4日電）行政院打擊詐欺指揮中心宣布，即日起對小紅書App發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。陸委會今天表示，這是針對詐騙、假訊息，不是針對哪個國家的軟體。中央社 ・ 15 小時前 ・ 169
烏克蘭控俄羅斯綁架孩童 還送往北韓「再教育」
（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯被控綁架其占領區域內的數萬名烏克蘭孩童，烏國人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）今天更指出，俄國將其中部分孩童送往北韓進行「再教育」。中央社 ・ 9 小時前 ・ 50
電腦明年漲價 恐勢在必行
記憶體價格大幅上漲，即便惠普、戴爾及華碩、技嘉等PC品牌大廠目前都尚未調升PC售價，但皆已預告2026年不排除漲價可能。...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 28
以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽 愛爾蘭等4國退賽
（中央社日內瓦4日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽主辦單位今天決定允許以色列參加2026年賽事，並宣布一系列措施來回應外界對於以色列參賽的批評聲浪。愛爾蘭、荷蘭、西班牙、斯洛維尼亞隨即宣布退賽。中央社 ・ 8 小時前 ・ 45
【更新】417聚眾包圍北檢違反集遊法 朱立倫、楊智伃今以被告身分出庭
今年4月17日，台北地檢署偵辦罷免綠委死亡連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當晚，時任國民黨主席朱立倫下令黨員北檢集結，過程中，警方先後7次舉牌無效，群眾甚至推倒柵欄抗議，台北市警察局依涉犯《集會遊行法》，將朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人函送法辦，台北地檢署今(12/5)日以被告身分傳楊智伃、朱立倫到案釐清案情。太報 ・ 1 小時前 ・ 1
柯文哲首認了「不雅片」是舒淇！遭黃國昌追問出「私下喜好」
政治中心／綜合報導民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院去年3月首度提訊時，柯當庭指控檢察官以「USB不雅片」威脅認罪；後來媒體人黃揚明更爆料不雅片內容，其實是女星舒淇、徐若瑄早期大尺度寫真集，一度引發不小討論。羈押1年多後獲交保的柯文哲，昨（4日）和現任黨主席黃國昌開直播時，首度證實確實是舒淇，坦承是「很久以前」；黃國昌聽了也不禁笑出來。民視 ・ 2 小時前 ・ 11
小紅書遭封鎖一年 網友：台灣也走向要「翻牆」的一天
內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元；行政院透過海基會發函給小紅書母公司，要求提出改善作為，至今未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 711
驚悚畫面曝光！陸軍彰化實彈演練出包 「榴彈射偏」波及3戶民宅
陸軍昨（4日）在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練出包！一枚155公厘榴彈射偏，連續擦撞3戶民宅，造成居民家中遮雨棚、鋁門、圍牆受損，途中還撞斷一棵樹，最後落在250公尺外的民宅旁，所幸無人受傷。軍方人員隨即將其尋獲，同時致贈慰問金安撫受驚居民。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 136
民調：若中國侵略台灣 60%美國人支持派美軍協助防衛
根據一項國家安全民意調查，多數美國人支持美軍防衛台灣抵抗可能的中國侵略。彭博（Bloomberg News）報導，這項調查結果顯示，60%的美國人會支持在中國侵犯台灣的情況之下派美軍防衛台灣。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前 ・ 332
日本多名藝人赴中國演出遭取消 高市早苗：政府將支持創作者拓展海外
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引起中國方面極度不滿，近期多位日本藝人在中國的演出遭取消或中途喊停。高市早苗今天在社群媒體X發文表示，把漫畫、動畫等內容產業定位為「日本的戰略產業」，政府將活用日前通過的550億日圓規模的追加預算，透過官民合作，強力支援日本藝人在海外拓展。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前 ・ 341
台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊
台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 123
外媒曝百艘共艦於東亞活動「模擬攻擊外軍」 國防部：聯合情監偵有效掌握
根據「路透社」今天（12/4）獨家報導指出，大量中國軍艦與海警船本週在東亞海域活動，一度超過 100 艘，創下北京迄今為止最大的海上軍力展示。截至今天上午，艦艇數量仍超過 90 艘，且據消息人士指出，在區域內解放軍機艦對外軍目標進行「模擬攻擊」，也演練「拒止」行動 。對此，國防部傍晚表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。太報 ・ 16 小時前 ・ 320
突遣返金門 陸丟包台嫌 警憂成常態
大陸公安3日下午未通知我刑事局，突然將10名台籍詐欺嫌犯以小三通「丟包」遣返金門，讓負責兩岸共打的刑事局大為錯愕，據警方了解，這10台嫌去年在柬埔寨詐騙園區落網，去年12月被押解到山西省，山西公安在偵辦後因欠缺事證，3日在未通報公安部、福建公安下，就直接將10人押至廈門以小三通「放人」。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 187