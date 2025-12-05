朱立倫、楊智伃涉違集遊法 北檢傳喚說明
台北地檢署偵辦不實連署案，4月17日約談黃呂錦茹等人，前國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃等人被控召集群眾到北檢外集會，遭警方以違反集遊法函送法辦。北檢今天（5日）傳喚朱立倫、楊智伃說明。另外，檢察官將擇期傳喚涉案的國民黨立法委員謝龍介說明。
北檢偵辦不實連署案，4月17日指揮法務部調查局約談包含前國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹等4人，搜索國民黨台北市黨部等處。朱立倫、謝龍介等黨籍民代、楊智伃等人，當天晚間與聲援群眾在北檢外的禁制區抗議，直到18日清晨才離去。
台北市中正一警分局認為，朱立倫、謝龍介、楊智伃在北檢前號召及主持違法集會，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，報請北檢檢察官依違反集遊法指揮偵辦。
警方原本通知朱立倫、謝龍介、楊智伃於4月28日到中正一分局說明，但朱立倫等3人於4月26日參加凱達格蘭大道的集會後，當天傍晚偕同律師到中正一分局製作筆錄。警方依違反集會遊行法等案，將3人函送北檢偵辦。
其他人也在看
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 435
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 143
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 578
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 10
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 25
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 102
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 3
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 1
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
毒蟲闖泳池開槍！蔡其昌批「消息壓2個月」中市警澄清了
即時中心／林韋慈、陳治甬報導台中市一名29歲陳姓男子，疑似一次吞下20包毒品咖啡包後，今（2025）年國慶日（10月10日）當天持槍闖入台中市西屯區一間游泳學校，跳入泳池內對著教練及兩名孩童扣下板機、甚至拉動滑套恐嚇，幸好槍枝因故卡彈，沒有擊發；被逮後自稱「無法控制身體」。直到昨（3）日案件才曝光。對此，民進黨立委蔡其昌痛批台中市府竟默不作聲，這種極其可怕的事件，竟在檢方起訴後才知道。事件發生當下，除了7歲與6歲的兄妹遭槍瞄準外，陳男情緒激動，甚至拿槍砸碎停車場內一輛轎車前擋風玻璃，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；警方獲報後立即趕抵現場制伏陳男，全案移送台中地檢署偵辦。檢方認定陳男具殺人犯意，依「對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌」、「恐嚇危害安全罪」、「未經許可持有制式槍彈罪」等罪嫌起將其起訴。台中地院昨（3）日裁定，自今日起羈押禁見3個月。警方壓制嫌犯。（圖／民視新聞資料照）不少家長得知事件後直呼「太扯」，質疑案件發生於10月10日，卻拖到近兩個月後才見諸新聞；甚至有律師在網路上發文表示「果然是我們的高譚市」。蔡其昌今（4）日受訪指出，台中近年槍擊治安事件頻傳，市民本就高度憂心，這件事也引起家長的恐慌。以他自己為例，身為父親，得知此案時感到「驚恐又荒謬」，幸好沒有真的擊發造成悲劇。他批評，嫌犯持槍闖入泳池、疑似意圖射擊兒童，這是極其可怕的事件，「但市府為什麼沒有在第一時間面對？」他也直言，台中市政府應該要提醒、要防範，而不是等到檢方起訴後，市民才知道台中竟發生過這樣的事。他強調，台中市政府應該要加油，讓市民朋友與所有的爸爸媽媽都可以安心一點，他相信「這是市政府與市長應該負起的責任」。對此，台中市警第六分局做出說明如下：第六分局於2025年10月10日晚間18 時47分許接獲報案稱，西屯區一處停車場發生毀損案件，獲報後即指派員5分鐘內趕赴至現場，當場壓制逮捕85年次陳姓男子持改造手槍毀損車輛，並查獲毒品，全案依槍砲、毒品、恐嚇及殺人未遂等案，移請臺中地方檢察署偵辦，建請聲押，並羈押獲准。本分局於此案發生，翌(10/11)日即發布新聞稿說明，以安定人心並展現警方積極作為，絕無隱匿、蓋牌輿情之情事，特此說明。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／毒蟲闖泳池開槍！蔡其昌批「消息壓2個月」中市警澄清了 更多民視新聞報導假監管真騙財！會計女誤信帳戶被凍結 一夕噴飛4328萬血汗錢李四川表態登記新北市長黨內初選！劉和然話中有話「這樣說」都上過這堂課！多名台大生遭匡列「肺結核接觸者」 疾管署已掌握：非校園群聚民視影音 ・ 20 小時前 ・ 6
高雄鳥松姊弟戀殺妻! 疑談離婚情緒失控刺死妻
南部中心／綜合報導高雄鳥松區，一處透天別墅驚傳妻殺妻命案，11月29號晚間，劉男跟妻子哖女，談判離婚分居事宜時，突然情緒失控用剪刀傷害妻子，導致哖女全身多處刺傷，失血過多傷重不治，劉男犯案後一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著，檢方相驗哖女後，劉男聲押獲准。劉男（黃衣）跟妻子哖女，談判離婚分居，劉男用剪刀傷害妻子，導致妻子傷重不治。（圖／民視新聞）救護車緊急趕到現場，高雄市鳥松區，一處透天厝，拉起黃色封鎖線，驚傳殺妻命案。鄰居：「那個有人說好像在打架，打的很嚴重，所以有人報警。」還以為只是夫妻起口角，卻成了行兇導火線，43歲的劉男，跟50歲妻子哖女，談判離婚分居事宜，劉男突然情緒失控，拿起剪刀傷害哖女，哖女弟弟聯繫不上而報警，不料趕到現場，姊姊已經倒在血泊中，傷重不治。鄰居：「開門有看人抬出來，臉是流血啦流很多血，到門口還是有看到CPR，CPR我以為說會救起來還是怎樣，（沒想到這麼嚴重），從來沒有吵架什麼，平常我們都處的很好。」鄰居：「男生有跟我們互動比較多，女生跟我們講話都很溫柔，有啦有一陣子在開過年在訂的，封肉什麼的。」劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。（圖／民視新聞）附近鄰居透露，夫妻倆搬來十多年，劉男曾作過年菜團購，哖女則在外上班，兩人疑似還有一個女兒，案發當天，鄰居都聽到夫妻吵架的聲音，沒想到竟發生憾事，劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。高雄鳥松里長謝唐欽：「那個兇嫌可能跑出來外面，有看到警方在外面，又跑回去屋內，可能才從他後門，從後面的墳墓那邊要跑出去，被警方逮捕。」劉男殺紅了眼，妻子幾乎體無完膚，死因為失血過多，檢方相驗後，劉男聲押獲准，確切的犯案動機，還得等檢警，進一步調查釐清。原文出處：高雄鳥松姊弟戀殺妻！ 疑談離婚情緒失控刺死妻 更多民視新聞報導緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 7
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前 ・ 5
三峽男童校門口遭隨機攻擊 連續三次「重擊頭部」｜#鏡新聞
又發生隨機攻擊！這次遭襲擊的竟是國小男童，前天(2日)下午，新北市三峽區一間國小放學期間，竟在街口遭到陌生男子連續三次重擊頭部，導護志工看見後馬上上前關心，男童父親得知後也馬上報警，警方也在昨天(3日)將嫌犯帶回送辦，而男子也被起底是當地社區的頭痛人物。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導美國總統川普（Donald Trump）2日已正式簽署參議院日前所通過的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院（U.S. Department of State）定期審視、更新與台灣交往的指導方針。對此，外交部長林佳龍今（3）日指出，這象徵台美關係向前邁出一大步，未來台美可互相赴聯邦機關洽公，或到代表處來互動。白宮表示，美國總統川普2日簽署一項法律，強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。「台灣保證實施法案」今（2025）年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後，12月2日送交川普簽署生效。今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，川普總統已經簽署「台灣保證實施法案」，接下來可以解除一些台美交往限制，有沒有可能比如說相關部長前往華府？對此，林佳龍表示，「台灣保證實施法案」得到參眾兩院的跨黨派支持後，川普總統正式簽署，代表台美關係向前邁出一大步；對於雙方交往準則，未來可以更完整互動，「包括到聯邦機關洽公或是到我們代表處來互動，以及台美關係正常化的進一步發展，我們表示肯定跟感謝」。原文出處：快新聞／川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步 更多民視新聞報導各說各話！雲林口湖「鯛魚排」自行送檢無禁藥 衛生局：樣本不同誰想毀掉中華民國？媒體人點名「這人」：當特洛伊木馬引中共入關馬克宏擬邀習近平出席法國G7 日本盼法國「審慎應對」民視影音 ・ 1 天前 ・ 3