朱立倫、楊智伃涉違集遊法 北檢傳喚說明

台北地檢署偵辦不實連署案，4月17日約談黃呂錦茹等人，前國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃等人被控召集群眾到北檢外集會，遭警方以違反集遊法函送法辦。北檢今天（5日）傳喚朱立倫、楊智伃說明。另外，檢察官將擇期傳喚涉案的國民黨立法委員謝龍介說明。

台北地檢署偵辦不實連署案，4月17日約談黃呂錦茹等人，前國民黨黨主席朱立倫（中）、發言人楊智伃等人被控召集群眾到北檢外集會，遭警方以違反集遊法函送法辦。北檢5日傳喚朱立倫、楊智伃說明。

北檢偵辦不實連署案，4月17日指揮法務部調查局約談包含前國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹等4人，搜索國民黨台北市黨部等處。朱立倫、謝龍介等黨籍民代、楊智伃等人，當天晚間與聲援群眾在北檢外的禁制區抗議，直到18日清晨才離去。

台北市中正一警分局認為，朱立倫、謝龍介、楊智伃在北檢前號召及主持違法集會，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，報請北檢檢察官依違反集遊法指揮偵辦。

警方原本通知朱立倫、謝龍介、楊智伃於4月28日到中正一分局說明，但朱立倫等3人於4月26日參加凱達格蘭大道的集會後，當天傍晚偕同律師到中正一分局製作筆錄。警方依違反集會遊行法等案，將3人函送北檢偵辦。