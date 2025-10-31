「朱立倫主席」最終章 「萊爾校長彩蛋篇」CF批賴清德執政無能

國民黨今發布「萊爾校長彩蛋篇」CF，總結凸顯民進黨執政問題，更具象批評總統賴清德執政以來治國無方，「不會的東西就是永遠不會」。截自「萊爾校長彩蛋篇」CF



記者周志豪／台北報導

國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。黨中央今發布現任主席朱立倫任內最後一支CF「萊爾校長彩蛋篇」，總結凸顯民進黨執政問題，更具象批評總統賴清德執政以來治國無方，「不會的東西就是永遠不會」。

國民黨新媒體部主任韋淳祐表示，這次「萊爾校長彩蛋篇」CF把過去4年包含「修車」、「輸不起就翻桌」與「萊爾校長」等國民黨不同風格選舉廣告融入，以創新的廣告宇宙形式串聯，將過去與未來聯結，也給黨員一份禮物。

「萊爾校長彩蛋篇」CF主場景與「萊爾校長」CF一致，都在「功德號」校車內開場，只是開車者由萊爾校長換成民進黨團總召柯建銘，萊爾校長則坐在校車車頂上，而過去搶鏡的綠營側翼八炯與閩南狼，也已成車廂內遺照。

「萊爾校長彩蛋篇」CF由「瑤老師」（民進黨立委吳思瑤）手機聲中的「怎麼樣怎麼樣怎麼樣」開場，但隨即螢幕內傳出台南風災災民怒嗆「不要再瘋罷免了，我很後悔投給民進黨」聲，讓全車廂嚇一跳。

此時坐在車頂上的萊爾校長自我緩頰表示，「32：0是我贏啦，你們不知道？拍手還要我說喔？」接著還自放大陸「上車舞」洗腦神曲，自讚「萊爾校長你最帥、萊爾校長腹肌一萬塊」。

最後是開車中的柯建銘咳嗽聲提醒打斷，但柯隨即在車上「違規」撥手機給一旁的「瑤老師」，CF中「瑤老師」也仿之前吳思瑤不敢接柯建銘電話過往，趕緊把電話丟到窗外，此時路邊經過「最親民的萊爾校長」布條，諷刺拉滿。

之後CF出現穿越宇宙場景，讓萊爾校長一度怒斥「哪個雜質在搞」？隨後CF主角改為賴清德剪影，看著「萊爾校長」CF自誇「我這麼紅啊，這樣明年的招生穩妥妥啦」，但隨即就接到「川督察」（美國總統川普）電話批評。

川督察電話中直斥，「魯莽的萊爾校長，就叫你不要弄學生活動，你看出事了吧」，賴清德剪影則回懟說，「你怎麼知道是我弄的」？還稱不愛被稱萊爾校長，盼叫名字區特（Cheater，騙子）就好，但川督察仍稱「萊爾區特校長」。

對話中，賴清德剪影也提到，「你上回給我的數學公式20+N，未知數N給我個提示吧（指對等關稅）」。川督察則回應，「你聽過一個名言嗎？兄弟會背叛你，但萊爾不會，因為萊爾不會，就是不會」，暗批賴無能。

最後賴清德剪影再回稱，「呵呵呵，不是這樣喔」，還堅持要川普「叫我區特」。有趣的是，賴清德剪影電話鈴聲是民進黨立委王世堅近來爆紅的「沒出息」一曲，高唱「本來應該從從容容游刃有餘」，細節拉滿。

「萊爾校長彩蛋篇」CF最後，國民黨立委謝龍介本人以「修車工」身份登場，被問到「車開成這樣還有機會好嗎」？直言這台是不會好了啦，「我一生監督一個人，尤其是那個開車技術不好的人，撿角」，並丟出萊爾校長紓壓球。

韋淳祐總結，民進黨政府執政以來，至今無法解決能源危機、關稅困境、環境汙染，賴清德「不會的東西就是永遠不會」，也凸顯民進黨問題。國民黨發言人楊智伃也批評，「萊爾校長開車，無能卻自戀」。

