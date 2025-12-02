朱立倫交棒國政基金會「鄭麗文接董座」 執行長人選未定

國民黨前主席朱立倫（右）與國民黨主席鄭麗文（左）。（朱立倫辦公室提供）

國民黨智庫國政基金會今2日開董監事會議，董事長職位從前主席朱立倫手上正式交接給新任主席鄭麗文。朱立倫說，他相信未來鄭麗文一定有很多新的創意、新的想法。至於新任智庫執行長是誰？鄭麗文說目前還沒確定，今天只改選董事會。

朱立倫表示，今天是把智庫還有身心障礙基金會這些通通都交卸，全面的離開這些黨的相關的事務。祝福未來國民黨智庫在新任的董事長的帶領之下，能夠提供給不管是立法院黨團或是藍白相關的一些重要的建議。相信未來鄭麗文一定有很多新的創意、新的想法。

廣告 廣告

鄭麗文指出，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然他任內對智庫進行輕量化，但是它也的確發揮了最大的功能。所以立法院通過這些福國利民的法案，或者是每一次選戰當中，政策牛肉都是靠著這個智庫大家一起來努力的。除了專任以外，有非常多的學術專家都是智庫的最大志工，要非常謝謝大家的努力跟辛苦。

對於新任執行長人選，鄭麗文開完會要離去時僅匆匆表示目前還沒確定人選，今天只處理董事會改選。

【看原文連結】