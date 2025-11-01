朱立倫交棒:鄭麗文帶領黨會更強

國民黨第22屆第1次全國代表大會1日舉行，卸任黨主席的朱立倫（右）在監交人吳伯雄（中）的見證下，將印信交接給新任黨主席鄭麗文（左）。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨第二十二屆第一次全國代表大會一日登場，卸任黨主席朱立倫正式交棒予新任黨主席鄭麗文，並發表「畢業感言」。他強調，過去四年國民黨上下一心，不僅完成年輕化、國際化及黨務改革；也在縣市長選舉中贏得十五縣市，重新獲得年輕世代支持。他表示，雖然二０二四總統大選因無法完成在野整合而失利，但國民黨仍成為國會最大黨，與民眾黨合作通過多項福國利民法案，成功守護中華民國與台灣民眾權益。

朱立倫強調，國民黨在在野期間歷經重大挑戰，包括面對民進黨政府的司法追殺與政治壓力，至今仍有黨工與同志承受訴訟之苦。他表示，國民黨是大家庭，面對這些壓力更應展現團結，「在選後我就說，我們只有一個國民黨，只有團結這一條路，未來在鄭麗文帶領下，我們必須團結，國民黨才會更強、更好」。他也特別感謝近三十年來支持他的同志，強調身為四十八年黨齡黨員，永遠以國民黨為榮。

國民黨兩位前主席吳伯雄、馬英九。（記者王超群攝）

全代會進行黨主席交接儀式時，由朱立倫將象徵黨權傳承的黨主席印信親手交予鄭麗文，並由前主席吳伯雄擔任監交人，完成世代交棒。朱立倫表示，國民黨是一個團結的大家庭，並期盼鄭麗文帶領全黨「在團結中邁向更強大」。黨主席當選證書則由主席選監小組召集人連勝文正式交付鄭麗文。

新媒體部專題報告國民黨數位策略。負責人韋淳祐指出，過去四年已透過短影音、圖卡、口白式政論等具年輕語言內容，成功吸引大量網路流量，累積觀賞次數達數千萬。未來的新媒體策略將更強調「線上熱度轉換線下行動」，不僅關注網路聲量，也將結合實體活動與基層動員，使支持者間建立實際連結。「真正的新媒體不止於影音，而是整合語言、節奏、社群與行動」。

本次全代會以「努力進前、藍天再現」為主軸，象徵國民黨延續改革意志與社會責任。在朱立倫交棒後驅車離去時，立法院長韓國瑜特別到車前與朱立倫致意。