朱立倫任內推「萊爾校長舒壓球」卻滯銷 前團隊發聲：會持續熱賣

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨去年在各地抄黨員名冊、偽造罷免民進黨立委連署書的司法案件，據黨內估計，既有與未來持續支應的訴訟費用、罰金與賠償，總金額將上看億元。而國民黨前主席朱立倫任內，為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫，銷不出去，讓國民黨行管會頭疼不已。對此，朱立倫子弟兵楊智伃等人成立的「風向123事」今日表示，「萊爾校長」的荒唐事蹟持續上演，相信「萊爾校長舒壓球」一定會持續熱賣。

前國民黨中央先前曾說要籌措訴訟基金，但據黨內人士透露，根本沒有留下錢，而且先前為了籌措訴訟經費而義賣的「萊爾校長舒壓球」，至今呈現滯銷狀態。據了解，去年國民黨採購「萊爾校長舒壓球」花費不少錢，單顆成本將近300元，採購量約5000顆，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫，銷不出去，讓國民黨行管會頭疼不知道該如何處理這些紓壓球。

楊智伃表示，「風向123事」就是「萊爾校長」的製作團隊，現在看到黨有難，決定跳出來一起承擔，要一起幫忙賣「萊爾校長舒壓球」。去年推出舒壓球，就是在大罷免期間不畏困難及挑戰，也不怨天尤人，用創造力、行動力打造萊爾校長這個IP，首波舒壓球也銷售一空。

楊智伃說，機會是靠自己的行動創造出來的，現在也會幫忙承擔販賣舒壓球，更相信國民黨的支持者會熱愛年輕人的行動力與戰鬥力，一定會支持年輕人的創意，「萊爾校長」的荒唐事蹟持續上演，相信「萊爾校長舒壓球」一定會持續熱賣。

