朱立倫勉鄭麗文 任勞任怨任謗

國民黨主席朱立倫強調國民黨在準主席鄭麗文的領導下一定會更好更強。圖／聯合報系資料照片

國民黨周六舉行全代會，迎來新舊主席交接。現任主席朱立倫昨日提出對新主席鄭麗文的期勉。他說，擔任主席就是要任勞任怨，最重要的是「任謗」。

鄭麗文即將上任，國民黨各業務正交接。朱立倫昨出席一場活動時表示，他上周跟鄭麗文見面，交換很多意見，包括人事、黨務、財務、選務，擔任主席是非常辛苦的工作，他全力支持也給最大的祝福。

朱立倫引用故總統蔣經國曾說的話：「任勞任怨，但最難的是『任謗』」，強調擔任主席就是要任勞任怨，最重要的是任謗，因為不同意見想法在黨內普遍，常有誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。

朱立倫於周三在中常會強調，國民黨「親美、友日、和陸」的路線缺一不可，而且要永遠以中華民國為本。被問到是否擔心未來國民黨的路線會改變？朱立倫重申，相信這是國民黨的創黨精神，「親美、友日、和陸」是多年來一貫政策，不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，而是整個國民黨的黨章、黨綱長期以來都是這樣走了，大家也都知道這是國民黨所堅持的。

朱立倫日前率黨務主管總辭，鄭麗文緊鑼密鼓布局人事。朱立倫表示，他跟鄭麗文見面時就有提到，總辭是要建立一個好的制度，給新任的主席最大的尊重、最大的空間，鄭麗文也可以決定，哪些要留任、哪一些要新派，很多優秀的地方黨部主委，他也都跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分都會留任。

朱立倫也說，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨更好，需要他幫忙的地方全力以赴。

