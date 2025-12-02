朱立倫卸任國民黨智庫董事長，鄭麗文接任。朱立倫辦公室提供



國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2日）召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，遺缺由黨主席鄭麗文接任。

朱立倫稍早受訪表示，今天交卸智庫董事長、財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會等職務，全面離開黨的事務，祝福國民黨智庫，相信鄭麗文有新的創意與想法，指過去幾年智庫輕量化，已發揮最大功能，推動選戰牛肉與法案，除了專任也有很多學者志工，謝謝大家的辛苦。

媒體詢及重啟核能討論，朱立倫說，不重啟又有什麼辦法呢？質疑民進黨「硬抝」，全世界都重啟或開始使用新核能，台灣難道有條件逆勢而為？若民進黨繼續「硬抝」，將難以面對能源與經濟的困境。

對於總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，藍白立委要求賴清德赴國會進行國情報告並詢答。朱表示，因為有軍購特別預算，賴清德若能合憲、赴立院向全民說明，是很好的方式，對國家才有幫助。

朱立倫進場時，鄭麗文尚未到場。鄭麗文日前表態將徵詢內政部前部長李鴻源組團隊。國民黨今未發布鄭麗文有公開行程。

