朱立倫喊支持國防預算 AIT秀會面照：強化美台合作、推動共同目標

AIT處長谷立言與國民黨前主席朱立倫會晤。 圖：翻攝自AIT臉書

[Newtalk新聞] 國民黨前主席朱立倫日前表示，相信總統賴清德願意到立法院說明，且立委也要尊重總統，讓大家共同支持國防特別預算，才是對國家有幫助。對此，美國在台協會（AIT）今（4）日貼出AIT處長谷立言與朱立倫會面的照片，並感謝其任內強化美台合作、推動雙方的共同目標。

針對賴清德提出1.25兆元國防特別預算後，在野黨團要求到立法院國情報告，並採一問一答的答詢，朱立倫日前表示，相信總統只要願意來立法院說明，立委也應該要尊重總統的方式，讓總統能夠再次說明，減少所有民眾的疑慮，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助。

AIT今透過臉書貼出谷立言本週與朱立倫會晤的照片，並感謝朱在過去四年擔任黨主席期間展現的領導、友誼與貢獻。

AIT指出，朱立倫任內強化美台合作，並推動雙方的共同目標。AIT期待持續與台灣各政黨領袖攜手合作，深化堅若磐石的美台關係。

