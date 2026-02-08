朱立倫子弟兵選議員第二人 楊智伃台北松信市場掃街、徐巧芯現身同框

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨台北松山、信義選區市議員因徐巧芯、王鴻薇進入國會，藍營出現兩席空額而成為新人參選最佳機會。曾任國民黨主席朱立倫時代的黨發言人楊智伃也宣布參選，今（8）日開始到市場掃街，朱家軍桃園市議員凌濤也在旁陪同，在地現任立委徐巧芯恰巧也在市場發春聯與楊同框。

國民黨台北市議員第三選區松山信義區的參選爆炸，包含楊智伃、國民黨前發言人李明璇、台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中，以及曾任在地前藍委費鴻泰辦公室主任的立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，都表態參選，將進入初選爭奪2席提名機會。

楊智伃臉書發文表示，「我是松山信義區黨內初選最年輕、也是第一次參選的新人；我要代表年輕世代上陣，承接戰力、傳承正義！ 讓新世代接棒，不是明天，就是現在 ！」

