朱立倫將卸任國民黨智庫董事長 凌濤：未來持續在各領域奮戰

國民黨智庫下週二召開董事會，現任董事長朱立倫將卸任。也將一起去職的智庫副執行長凌濤中午在臉書表示，今早仍與朱、現任執行長柯志恩及目前智庫各召集人聚會，討論各領域未來的政策發展，還一起開心慶生。

凌濤表示，這幾年與國民黨智庫夥伴們，堅定提出台灣社會認可的經濟、民生、國防等法案，接軌主流中間路線，與立法院國民黨團並肩作戰，大家一起獲得美好的成果。

凌濤說，下週二將交接副執行長一職，感到如釋重負，這幾年在議題檢驗上應該不負所托；面臨2026九合一大選挑戰，大家持續在各領域政策努力，為民服務，繼續奮戰。

