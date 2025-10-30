朱立倫盼鄭麗文 任勞任怨更要任謗

國民黨將於11月1日舉行全代會，當天黨主席當選人鄭麗文將正式上任。即將卸任的現任主席朱立倫30日給鄭麗文「持家建議」，強調除了任勞任怨，最重要的是「任謗」，要承受黨內不同意見。對此，準文傳會主委吳宗憲認為，朱主席應是善意提醒，畢竟政治人物本來就會面對各式各樣的攻擊或批評。

朱立倫昨出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」，會後受訪被問及給鄭麗文的持家建議，他說，上周跟鄭麗文見面時，雙方交換很多意見，包括人事、財務、黨務及選務，此外他特別講了一句話：「經國先生曾經說過『任勞任怨』，但是最難的是『任謗』。」

朱立倫表示，擔任主席最重要的是「任謗」，因為不同意見在黨內非常普遍，很多誤會、謠言、指控，當主席就是要承受。

朱立倫卸任後，黨務主管總辭也包括地方黨部主委，朱昨說，上周特別向鄭麗文提到，總辭是建立一個好的制度，給新任主席最大的尊重，最大的空間，但新任主席可以決定哪些人事要留任、哪些人事要新派，相信大部分優秀的地方黨部主委會留任。

朱立倫重申，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨更好更強，「未來大家會看到朱立倫，只要對台灣有利、國民黨有利，就會全力以赴。」

吳宗憲昨指出，政治人物本來就會面對各式各樣攻擊或批評，不管是不是黨主席都會面對，朱主席只是善意提醒，並沒有其他特別的含意；況且批評不是只來自黨內，也包括黨外，「因此這個叮囑並不特殊或重大」。