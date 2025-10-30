朱立倫給鄭麗文最後提醒「任勞、任怨、最難是任謗」
是國民黨主席朱立倫即將卸任，本週六（11/1）新主席鄭麗文將就任，朱立倫今日出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，接受媒體聯訪時披露上週與鄭麗文見面談話內容。
朱立倫指出，上週與鄭麗文會面，進行了多方面的意見交換，包括人事、財務、黨務、選務等細節，擔任黨主席是一個非常辛苦的工作，希望大家能全力支持鄭麗文，並給予她最大的祝福。
朱立倫並指出，會面時他特別向鄭麗文提到前總統蔣經國的名言「任勞、任怨，但是最難的是任謗」，不同的意見、不同的想法，在黨內非常非常普遍，常常大家就會有很多很多的誤會、謠言、指控，當主席的就是要承受。
朱立倫還指出，上週跟鄭麗文提到，自己將率領黨務主管一同總辭，是要建立一個好的制度，給予新主席最大的空間，鄭麗文也可以決定哪些人員留任或重新任命，有很多優秀的地方黨部主委，他也跟鄭麗文一一交換意見，相信大部分會留任。
至於自身卸任後的計劃，朱立倫表示，他一定是國民黨永遠的志工，需要他幫忙一定全力以赴，他長期受到社會栽培，也一定是社會的志工，將致力於長輩的關懷、青年的培育、國際的交流，對台灣有利、對國民黨有利的他都會全力以赴。
