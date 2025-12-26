朱立倫縣市長布局獲肯定 蔡正元：選才佳可惜藍白合失動力

國民黨日前宣布將由立委謝龍介將參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長。前立委陳學聖表示，這波提名作業是前主席朱立倫提不分區立委名單就開始布局，「應還給朱立倫一個公道」。對此前立委蔡正元認同，但也點出，「朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，導致2024敗選實在可惜。」

前國民黨主席朱立倫。（資料圖／中天新聞）

陳學聖指出，國民黨此次提名的柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人，都是朱立倫當時拉拔進入不分區立委名單，進而培養成為縣市長候選人的成果。他強調，加上張嘉郡、吳宗憲這兩位潛在人選，都與朱立倫的長期布局有關聯。

前立委蔡正元25日在臉書粉專發文回應，肯定朱立倫在選才識才方面確實有獨到之處。不過蔡正元話鋒一轉表示，朱立倫在關鍵時刻推動藍白合失去動力，導致2024敗選實在可惜。

前立委蔡正元。（資料圖／中天新聞）

針對蔡正元的評論，有網友留言認為藍白合失敗不能怪朱立倫，不是他的問題。也有網友表示支持現任主席鄭麗文，相信他、支持他。另有網友提醒，賴清德為了2026及2028對柯文哲已經釋出善意，藍軍要提防警覺小心應付未來選舉。還有網友直言「能選贏再來講」，質疑這些布局是否能在選舉中獲得勝利。

