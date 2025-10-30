朱立倫脫口稱呼楊智伃「楊議員」 凌濤證實可能出戰台北市議員

楊智伃卸任黨發言人，後續動向受關注。（翻攝自楊智伃IG）

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，發言人楊智伃之後動向受到關注；朱立倫昨天一度稱呼楊智伃「楊議員」，參選傳言甚囂塵上，與楊同屬朱嫡系的桃園市議員凌濤今（30日）受訪透露，楊智伃參選台北機會蠻高的，雙北機會普普，北部地區的機會普普普。

朱立倫昨天下午主持國民黨主席任內最後一場中常會，會後和媒體惜別茶敘時，一度說出「我們祝福楊議員」，讓楊智伃當場臉脹紅，黨內也傳出楊可能參選縣市議員，凌濤今天被問到戰友動向，提到最近在台北聽到不少人對楊印象深刻，認為楊在台北的參選空間大。

廣告 廣告

楊智伃即將卸任發言人，昨天在社群平台發表畢業感言，表示「交接倒數了，我們會繼續拚戰到最後一刻」，受訪則說不管在哪都會替國民黨加油，接下來2026、2028都是重要戰役，這4年她在黨中央歷練非常多場、扎實戰役，會把能量跟經驗繼續幫助國民黨。

楊智伃在侯友宜參選總統發表敗選感言時，在後方哭得梨花帶淚受到矚目，在擔任國民黨發言人時期，與民進黨前黨工陳聖文交手，海灌繞過蘭嶼核廢料場的瓶裝水一戰成名。有趣的是，凌濤提到楊智伃越來越像韓籍啦啦隊員河智苑，卻讓在一旁的黨新媒體部主任、也是河智苑粉絲的韋淳祐不滿，還直言「從來就不存在（楊像河智苑），不要造謠」。





更多《鏡新聞》報導

楊智伃海灌「核廢料水」：還活著沒變異 諷尊榮禮遇陳聖文

林佳龍讚林岱樺「不貪不取」挺參選高雄市長 初選3對手回應了

陳雪生質詢稱「官兵寂寞久了變同性戀」 綠委轟歧視、網嘲：活在清朝