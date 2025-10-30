朱立倫預告楊智伃是「楊議員」 凌濤證實：楊參選台北市議員機會蠻高的

國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛。周志豪攝



國民黨主席朱立倫後天去職，黨發言人楊智伃參選動向受關注，屢有來自黨內楊將參選全縣市議員參選傳言。與楊同屬朱嫡系的黨智庫副執行長凌濤今受訪表示，楊參選台北機會蠻高的，雙北機會普普，北部地區的機會普普普。

凌濤說，最近在台北走跳，有一些前輩或社團對楊智伃印象深刻，包括與綠營青年搶喝水之役、像韓籍啦啦隊河智苑新聞都有印象，楊在台北的參選空間大。

話鋒一轉，凌濤再肯定，楊智伃愈來愈像河智苑（KMT河智苑）。但凌的相關評論，引發一旁河智苑迷的黨新媒體部主任韋淳祐不滿，直斥「從來就不存在（指楊像河），不要造謠」，還開玩笑嗆聲說，「再這樣我要站在對立面」。

朱立倫昨天在記者室稱呼楊智伃是「楊議員」，一度讓楊整個臉脹紅。

凌濤補充，朱立倫昨天除提到「楊議員接下來也會為大家服務」，還細數2018年黨內青年至今參選軌跡，朱是抱著感恩、提攜下一代的心情，到記者室跟大家對話。凌也提醒，不要以為很多人登記就上了，選舉很難。

凌濤也提到，自己31歲接文傳會主委，是國民黨百年來史無前例。主持人質疑凌是不是在臭？「我一定不會這樣臭，沒有說加起來幾千歲」，重點是能否把國民黨社群世代能否延續下去，社群世代來臨就是每個人都要有幽默感。

對於遭諷出身醬缸文化，凌濤反酸，醬缸待久了變醬瓜，但各位看官們，醬瓜是很好吃的。

凌濤也提到，朱立倫將卸任的這兩週，不管與立委或各界吃飯，都在想國民黨怎樣贏2026，希望國民黨還能在中華民國保衛治理路線；朱也持續鼓勵2026適合人選參選，希望國民黨穩住。

對於準文傳會主委吳宗憲，凌濤建議，吳在立院攻擊力度應延續，讓未來國民黨的記者會也能維持力度，也好好幫準黨主席鄭麗文辯護；然後團隊應該盡速組建，盡快磨合彼此默契。

凌濤說，鄭麗文選舉時的兩岸路線在當選後已往中間修正，未來吳宗憲就要說服鄭原本支持者，告訴他們鄭已是黨主席，已不是政治評論員，路線還是要往中間修正，2026、2028才能獲民眾支持，要挺住。

