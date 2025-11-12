朱立倫：國民黨思想就是孫中山思想、精神就是蔣經國精神

朱立倫。廖瑞祥攝（資料照）



今天是國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫上午在臉書表示，國父創立中華民國，大家應共同守護中華民國。緬懷國父「天下為公」的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。

朱立倫更指出，國民黨思想就是孫中山思想，國民黨精神就是故總統蔣經國精神；在台灣這片土地上，蔣秉持孫的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由天空下屹立不搖。

朱立倫表示，孫中山畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，為我們留下堅定不移的民主基礎，孫的思想是國民黨的靈魂，孫的理想是國民黨持續奮鬥的方向。

朱立倫說，國民黨人應秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓孫中山與蔣經國的理想，在全球繼續發光發熱。

