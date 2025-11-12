朱立倫：國民黨思想就是孫中山思想、精神就是蔣經國精神
今天是國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫上午在臉書表示，國父創立中華民國，大家應共同守護中華民國。緬懷國父「天下為公」的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。
朱立倫更指出，國民黨思想就是孫中山思想，國民黨精神就是故總統蔣經國精神；在台灣這片土地上，蔣秉持孫的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由天空下屹立不搖。
朱立倫表示，孫中山畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，為我們留下堅定不移的民主基礎，孫的思想是國民黨的靈魂，孫的理想是國民黨持續奮鬥的方向。
朱立倫說，國民黨人應秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓孫中山與蔣經國的理想，在全球繼續發光發熱。
更多太報報導
提醒領導人「只求痛快」不足以成事 陳學聖：鄭麗文已做好轉型準備？
分析／「反朱派」重掌國民黨喊「團結」 應先從正視朱立倫任內政績開始
分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料
其他人也在看
孫中山誕辰紀念日 朱立倫：國民黨人應捍衛中華民國、感念先賢先烈
在國民黨主席鄭麗文日前參加白色恐怖秋祭活動，引起黨內外質疑追思共諜吳石爭議之際，今天是國民黨總理孫中山誕辰紀念日，前黨主席朱立倫早上在臉書發文強調，應該共同守護中華民國，呼籲所有國民黨人應以孫中山思想為一生奉行的理念，堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈奮戰，讓孫中山與前總統蔣經國的理想在全球繼續發光發熱自由時報 ・ 10 小時前
中國揚言全球抓捕沈伯洋 謝志偉諧音諷：中共該打烊
中國《央視》日前發布所謂專題報導，揚言將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。駐歐盟大使謝志偉在社群發文公開力挺，不僅將沈伯洋譽為「台灣的寶貝」，更以諧音諷刺中國的恫嚇，直言「世界最大洋是——中共該打烊！」鏡新聞 ・ 11 小時前
紀念國父誔辰 感念先賢先烈 朱立倫： 堅定捍衛中華民國
今天是國父孫中山先生誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在臉書發文表示，國民黨的思想，就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。「我們要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱。」中時新聞網 ・ 10 小時前
中國威脅全球抓捕沈伯洋 賴清德：韓國瑜應率藍綠白立委聲援
[Newtalk新聞] 中國官媒《央視》威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。對此，總統賴清德今（11）日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也要率領跨黨派立委聲援沈伯洋，否則明天可能就是藍白的任何一個人。 沈伯洋說，堂堂一個泱泱大國，卻把手伸到其他主權國家，用官方媒體造謠的方式，實在是不可取。他也說，台灣跟中國是一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。 賴清德今下午出席「第79屆工業節慶祝大會」，並於會前受訪表示，中國對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由憲政體制，並沒有任何違法。 賴清德說，他非常期待韓國瑜能夠站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋；否則，今天民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。 賴清德也呼籲中國應該要展現大國風範，這種跨國追捕自由人士是不會被國際社會所接受，不僅對兩岸和平發展沒有益處，同時也會把台灣人民愈推愈遠。 至於怎麼看副總統蕭美琴赴歐洲議會演說的成果，賴清德則說，台灣應該要自信地走向國際，蕭美琴到歐洲發表台灣的民主心聲，並且跟新頭殼 ・ 1 天前
國父誕辰紀念日 國台辦再搶兩岸話語權
（中央社台北12日電）今天是國父孫中山誕辰紀念日，中國大陸國台辦再以此作為話語權，聲稱「孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結」，並指明年大陸將舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動。中央社 ・ 7 小時前
被問兩岸衝突「支持家鄉還是老婆家？」 薄瓜瓜：只支持兩岸和平
前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，引發高度關注。而薄瓜瓜10日發文談及「罌粟花紀念日」、中外戰爭歷史。遭提問「如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？...華視 ・ 8 小時前
KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實
即時中心／顏一軒報導媒體報導，國民黨主席鄭麗文上任後有意將前主席朱立倫於2022年設立的駐美代表處「轉型」，而後在黨內有力人士勸說下才作罷，更引來「重兩岸、輕美國」的質疑。對此，鄭麗文辦公室昨（11）日發布聲明回應，鄭麗文從未想過要裁撤或精簡人事，相關報導並不符實。民視 ・ 10 小時前
黃國昌找尋國民黨二軌溝通平台？律師：鄭麗文上台後，那些人開始尷尬了
國民黨主席鄭麗文上任後，黨內雜音不斷。林智群律師今（12）天就說，鄭麗文上台後，國民黨那些人開始尷尬了。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
光田醫療團隊研究 ADHD兒童情緒受家庭影響
（中央社記者趙麗妍台中11日電）光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑團隊，分析近8萬名ADHD兒童健保大數據指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。研究成果登國際期刊Children。中央社 ・ 1 天前
為違憲大吵！ 藍委怒：你講什麼話 卓揆：我講台灣話
台北市 / 綜合報導 立法院今(11)日邀請行政院長卓榮泰進行總質詢，國民黨立委吳宗憲質詢時提到，立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓榮泰是毀憲亂政，卓榮泰也不滿回擊，兩人隨即在立院唇槍舌戰。吳宗憲質詢時舉了三個例子，像是役男覺得兵役法違憲，聲請釋憲拒絕入伍，詢問卓榮泰看法。雙方唇槍舌劍，不斷爭論，最後吳宗憲諷刺地說，現在法律系學生在課堂上拿你當反面教材，講權力分立時都在笑你。卓榮泰回應，也有教授打電話給我，說應該堅守《憲法》立場。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
諷國民黨多數人「假統一」律師：共產黨「直營店」鄭麗文搞真統一，那些人尷尬了
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席「五〇代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思共諜吳石人，引發爭議，國民黨回應，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人。對此，律師林智群今（12）日直言，國民黨大部份人都是「假統一」，鄭麗文上台後，國民黨那些人開始尷尬了。 林智群在臉書發文表示，國民黨從上到下，大部份人都是「假統一」，反正有民進黨扮黑臉，阻止統一，「他們裝模作樣假裝支持統一，順便在中國拿一點統一紅利，不好嗎？」 「共產黨不是白癡，被蹭久了，終於醒過來了」，林智群嘲諷，既然代理人（加盟店）不好用，就改成「直營店」，派店長過去，直言「現在鄭麗文要搞真統一，那些人臉上都是三條線」。 對此，網友紛紛留言狠酸「假統一的都被打成綠營側翼了！」、「真統一對國民黨來說也很有利啊：再也不必選舉就可以永遠統治台灣了」、「假玩火。現在真的火燒上來了才知道熱？」、「直營就撈不到了」、「原廠來了代理商還能賺價差嗎？」、「民進黨把路走寬了，國民黨卻掉進自己死胡同」，也有網友直言「我不覺得他們假統一」、「國民黨整黨早就被統了才會選出共產黨人當主席 那些有三條線新頭殼 ・ 9 小時前
高市議會混戰延燒！陳其邁遭轟落跑卻沒開會 議長批藍勿干擾防災
高雄市議會藍綠混戰延燒成口水戰！市長陳其邁11日報告總預算後離席，引爆藍營不滿、主席台遭攻占，議事停擺、總預算延後審查。藍營白喬茵遭網軍出征，反批市府「說謊成性」，陳其邁躲起來2小時，根本還未赴防災會議。陳美雅曬出手臂瘀青照，痛批議會變暴力現場。議長康裕成今（12）日出面喊話，強調防颱優先，呼籲議員勿因政治攻防干擾防災準備。中時新聞網 ・ 9 小時前
《資服股》邁達特代理Cato Networks 啟動雲端骨幹、資安一體化時代
【時報記者莊丙農台北報導】邁達特(6112)宣布代理全球雲端網路安全品牌Cato Networks，將其全球單一雲骨幹與一體化SASE技術帶入台灣企業市場，協助台灣中大型企業打造高效IT基礎。 本次策略合作代表邁達特跨足「網路整合」與「資安服務」二大核心領域，可將Cato Networks創新的雲端安全網路技術，結合邁達特深厚的在地通路和技術實力，為供應鏈高度分散、跨國佈局需求突出的企業，提供架構簡化、資安內建、全球一致的網路＋資安一體化解決方案。 Cato Networks成立於以色列，是全球首家雲原生的SASE (Secure Access Service Edge)技術公司，其平台核心競爭力在於自建的全球私有骨幹網路，Cato Networks雲端骨幹在全球擁有85個以上的PoP(Point of Presence)據點，完整涵蓋台北、澳洲、新加坡、首爾、東京、香港及中國等多個主要城市，並廣泛覆蓋亞太市場，可為企業提供超高穩定性與一致性的全球連線效率與安全性部署。 邁達特總經理施建成表示，邁達特此次與Cato Networks合作，有兩大重要意義，首先是提供企業雲端＋資安一體的整時報資訊 ・ 10 小時前
中共掌握紀念孫中山誕辰話語權 台灣朝野怎接招？
明天(12日)就是國父孫中山誕辰159週年，中共日前宣布將於明年160週年舉辦紀念活動。中國時事評論人陸青表示，幾十年來，中共掌握了整個中華民族的話語權，他認為，關於兩岸敘事中間場域的爭奪戰，台灣藍、綠兩黨不能再沒有作為，他建議端出80年前國共兩黨簽訂的「雙十協定」條款，來反制中共。 雙十協定 藍綠都能主動槓中共 簡稱「雙十協定」的《政府與中共代表會談紀要》，是中國國民黨與中國共產黨在1945年10月10日簽訂，目的在結束國共分裂局面，建立民主政權，紀要內容包括以和平、民主與團結為基礎，堅決避免內戰，建設獨立、自由和富強的新中國，徹底實行三民主義；國民政府解散特務機關，釋放漢奸以外的政治犯，中國共產黨則承認重慶國民政府對中國的合法領導地位，而國民政府承認國民黨、共產黨及一切黨派的平等合法地位。 在中國土生土長的時事評論人陸青指出，中共一直以來在中華民族和兩岸敘事方面，掌控話語權，如今，還選在孫中山誕辰159週年前夕，高調宣布要在明年舉辦孫中山誕辰160週年紀念活動，台灣應有所反擊。 陸青：『(原音)當年共產黨向國民黨叫板的「雙十協定」這些條款，完全可以成為今天國民黨也好、民進黨也好，扔中央廣播電台 ・ 1 天前
共諜案要立委去問當事人？外交圈驚傳吳釗燮林佳龍惡鬥內幕
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導《鏡周刊》今(11/12)報導，外交部長林佳龍跟前外交部長、現國安會秘書長吳釗燮兩人因外交人事埋下嫌隙，不合互鬥，在我國對...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
芬普尼蛋畜牧場檢驗結果出爐 移送檢調偵辦
[NOWnews今日新聞]近日彰化文雅畜牧場（下稱案例場）的雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」，不符合規定。農業部表示，前（10）日全面移動管制並啟動逐批採檢程序，昨（11）日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
新壽分手費今闖關！戴錫欽喊話：盼今能完成備查程序
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市府與持有地上權的新光人壽合意解約，雙方對「分手費」已達成協議。對此，台北市議長戴錫欽表示，議會將在今日中午召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審議，期盼今日能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。中天新聞網 ・ 12 小時前
北市議會今審「44.3億新壽分手費」 蔣萬安：若通過本週就可以解約
輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億送交北市議會，將在今（12）日下午進行審議。不過新壽提出的成本將除草、新新併Logo調整費用也都列入，引起討論。台北市長蔣萬安今被問到，覺得帳單合理嗎？他並沒有正面回應，但強調如果程序一切順利，預計這週就可以和新壽簽訂終止合約的協議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前