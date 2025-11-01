朱系擬推楊智伃、鄧凱勛選雙北市議員 朱營：不是組朱家軍，是組國民黨軍

國民黨發言人楊智伃與鄧凱勛。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨前主席朱立倫卸任後，宣示將為黨栽培青年民代參選人，也讓黨內解讀是否將再組「朱家軍」。對此，朱嫡系、國民黨智庫副執行長凌濤回應，我們永遠是國民黨軍、中道藍，不會有各自系統的問題。

至於朱立倫黨主席任內栽培的兩位青年發言人楊智伃與鄧凱勛，凌濤透露，在台北社團與活動走動時，發覺很多人對號稱「KMT河智苑」的楊非常有印象的，剛好楊也住在台北，所以她參選台北市議員的機會逐步升高。

至於楊智伃參選選區，凌濤說，這還是要看未來新任台北市黨部主委上任後盤點各選區，並綜合考量民眾黨提名布局後，再做宣布，有信心不管楊在哪個選區，都能有好表現。據了解，楊被勸進參選松山信義區市議員。

而鄧凱勛部分，凌濤表示，鄧雖是台中人，但近幾年在台北、新北與桃園的青年助講活動都積極餐噢，也表現出應有戰力，當然也希望鄧有合適選區與機會，投入明年市議員選戰，爭取為民服務機會。

凌濤說，鄧凱勛能兼顧政策攻防與地方走動，「很適合在新北市參選」，目前新北市也有多個市議員選區有爭取參選空間。至於最終選區決定，凌表示，也要等新北市黨部主委整體盤點後，再做最後宣布。

據了解，新北市三蘆、五泰林、矽止與板橋等市議員選區，都有藍營新人參選空間。其中除板橋區，黨內多觀望新北市新聞局長李利貞參選動向，其餘3區與台北市港湖區，都是鄧凱勛評估參選的選區選項。

凌濤表示，能在2026年看到更新的年輕世代參與各地方選舉，其實就是國民黨戰力的表現，也是過去4年朱立倫黨主席任內，一步一腳印栽培出新世代的表徵；而參選直轄市議員，也是培養、歷練年輕人一個很好的空間與機會。

凌濤說，朱立倫會堅持黨堅守中道理性路線與培養青年餐與公共事務，也有信心能對有意參選青年提供一定協助。

