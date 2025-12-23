朱育賢攜家帶眷看《冠軍之路》 籃籃熱血喊話：明年經典賽對決大谷有機會

人氣啦啦隊員籃籃（左）、曲曲（右）到場為紀錄片《冠軍之路》應援。牽猴子提供

紀錄片《冠軍之路》將於2026年1月1日正式上映，在3月世界棒球經典賽開打前夕，再度點燃全台「棒球熱」魅力。22日《冠軍之路》在大直美麗華影城舉行盛大首映會，曾在12強賽上演關鍵再見雙殺的球星「朱教主」朱育賢再次現身力挺，這次他更特別攜家帶眷一同觀影。

朱育賢感性表示，希望帶家人回味爸爸的過去，並讓孩子們記住奪下冠軍的感動，更溫柔喊話：「其實他們一直都參與在我的過程之中。」

籃籃領軍齊喊Team Taiwan！信心喊話經典賽：對決大谷翔平有機會

首映會現場眾星雲集，人氣最高的樂天女孩隊長籃籃也親自到場站台。映後籃籃激動表示，看完紀錄片後對明年的經典賽充滿信心，更幽默喊話：「不管明年要對決的是大谷翔平還是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她更率領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」現場氣氛瞬間沸騰，彷彿重回熱血奪冠的那一夜。

中職明星球員朱育賢再次現身支持《冠軍之路》，這次更攜家帶眷一同進戲院二刷。牽猴子提供

威剛董事長陳立白熱血跨界：開會次數比記憶體缺貨時還多！

首映會除了導演龍男・以撒克・凡亞思與監製團隊外，出品人威剛科技董事長陳立白也親自出席。陳立白董事長打趣透露，為了這部紀錄片所開的會議次數，甚至比公司記憶體缺貨時還要多。導演龍男在映後見到觀眾熱烈反應，更是數度哽咽，呼籲大家永遠要記得台灣隊是一支有實力的隊伍，要帶著這份自信去迎接未來的挑戰。

紀錄片《冠軍之路》亞洲棒球總會會長辜仲諒特助周思齊，特地到場力挺。牽猴子提供

黃恩賜被封「紀錄片MVP」！陳傑憲超強團魂撐起台灣隊士氣

《冠軍之路》定檔消息一出便在網路引爆討論，預告片更是讓不少球迷直呼「淚腺痠到喉頭」。片中不僅完整記錄球員拚搏英姿，更捕捉到許多不為人知的幕後珍貴畫面。台灣隊長陳傑憲在片中多次強調「相信隊友」，展現令人動容的超強團魂；而投手黃恩賜則因片中的「人生大事」意外製造出大量笑料，被觀眾大讚是本片的MVP與最佳男主角。

民進黨立委蘇巧慧（左）到首映會現場力挺丈夫龍男・以撒克・凡亞思（右），兩人與出品人威剛科技董事長陳立白（中）在場合影留念。牽猴子提供



