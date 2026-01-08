朱自清爸爸爬累了？月台下塞滿座椅引熱議…台鐵曝真相再補1刀笑翻眾人

生活中心／綜合報導

有網友PO照好奇問月台下座椅是給誰坐的？釣出台鐵小編回應。（示意圖）

近日有網友在社群平台Threads貼出一張火車月台下方擺放整排藍色座椅的照片，畫面違和引發熱議，更掀起關於「朱自清父親買橘子」的迷因聯想。對此，台鐵官方帳號現身回應，指出該場景應位於日本，座椅疑似為廢棄堆放，更幽默呼籲民眾切勿攀爬月台，否則將依《鐵路法》送辦。

一名網友在Threads上的發文並上傳一張照片，畫面中顯示火車月台與鐵軌間的狹窄避難空間，竟然整齊地擺放了一整排藍色塑膠座椅。眼見此景，不禁讓原PO困惑詢問：「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」。貼文一出迅速在網路上發酵，不僅累積數百萬次瀏覽，且由於畫面過於奇特，網友紛紛發揮創意留言。

廣告 廣告

有人聯想到文學家朱自清的散文《背影》，開玩笑稱「怕朱自清的爸爸橘子買太多累了，月台下坐一下再繼續」、「這一定是給剛爬上月台的朱爸爸休息用的」。還有網友利用諧音哏笑稱是「軍閥（車廂間的奉系/縫隙）」或是「月下老人」。不過，也有熟知鐵道知識的網友推測，這可能是在日本，供工人在等待列車停靠時清除車底積雪或休息使用。

隨著討論熱度升高，台鐵官方帳號也出面進行專業解析。台鐵指出，觀察影片背景及廣播聲音模糊程度，該場景並非台灣，極高機率發生在日本鐵道的月台。至於座椅的用途，台鐵推測這應是舊款被淘汰的椅子，被暫時堆放在月台下方的暫避空間，因該處不影響列車行駛，故被作為臨時存放點。

除了正經科普，台鐵小編也展現幽默一面，順著網友的「朱自清迷因」回應表示：「總結：對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬。」小編進一步警告，擅自攀爬月台除了將依《鐵路法》立即送辦外，若火車經過，「肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間」。這番結合時事迷因與法規宣導的「神回覆」，被網友大讚「台鐵小編真的很懂」、「有在網上衝浪」，成功將一則網路趣聞轉化為有效的安全宣導。

更多三立新聞網報導

你的工作上榜了嗎？美報告揭2030年恐消失7大職業「司機、行員全入列」

傅崐萁管家應訊後失聯…竟是御用女律師租豪宅助藏匿

欺負台沒好處！外媒籲南非「認清局勢」：關鍵礦產需AI技術支援

綠帽校長抓狂！持扳手偷襲爆頭副校長 出獄吐心聲：坐牢最怕被性侵

