【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣鹿草鄉出身的知名書法家施永華個展「朱艸的印記—施永華書法展」，昨（16）日上午在鹿仔草民俗文化學堂舉行開幕式，縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜等人出席，展覽不僅呈現多年書法創作成果，更是對故鄉鹿草的深情致敬。

▲朱艸的印記，施永華書法展真摯書寫台灣話。

施永華以筆名「朱艸」行書壇多年，其命名蘊含深厚文化與情感，透露與本名及故鄉的緊密關係並親自闡述其來由。「華」古字通「花」，花為紅色故取「朱」；俗語「花草」，「花」通「艸」，合稱「朱艸」，更深一層的意義，則是強調自己身為「鹿草人」，名字中帶有「艸」字，寓意「不忘本」。

展覽主題的緣起「朱艸的印記」源自教育部國語文競賽評審活動中，施永華與同鄉洪淑昭小姐的交流，洪小姐撰文「朱草的印記，看施永華書法創作—書生系列」，啟發施永華以此為展覽主題。

展覽內容延伸自施老師對家鄉的深厚情感與藝術歷程，筆墨之間流露出歲月的積澱與人文的溫度，開幕活動現場氣氛溫馨，除展出多幅經典書法作品外，並安排藝術表演與導覽，讓民眾在墨香環繞中體驗文化與生命的真摯力量。

嚴珮瑜表示，透過施老師的筆墨看見了文字筆觸的力量，更是結合心理學、哲學、文學的展現，歡迎大家來看展，一起感受一場生命饗宴，感受鹿草的美。

翁章梁說，書法確實可以讓人心情沉澱，平常大家習慣硬筆寫字，用很軟的毛筆展現藝術相當不容易，寫書法就好像是一把雕刻刀，在紙上應用自如、沙沙作響，輕重緩急都剛剛好，雖然自己不是寫作者，但是一位愛好欣賞的觀眾，心情不好的時候就拿出來看、沉澱心靈，施老師的展覽一定能喚起大眾對書法的愛好。