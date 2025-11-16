翁縣長（右）及張理事長均一致表示：施永華書法家對家鄉的深厚情感與藝術歷程，筆墨間流露出歲月的積澱與人文的溫度。



（記者蘇秀枝攝）

▲翁縣長（右）及張理事長均一致表示：施永華書法家對家鄉的深厚情感與藝術歷程，筆墨間流露出歲月的積澱與人文的溫度。



（記者蘇秀枝攝）

嘉義縣鹿草鄉出身的知名書法家施永華，於昨（十六）日在鹿仔草民俗文化學堂舉行個展開幕「朱艸的印記︱施永華書法展」。不僅呈現其多年書法創作成果，更是對故鄉鹿草的深情致敬。施永華以筆名「朱艸」行書壇多年，其命名蘊含深厚文化與情感，透露與本名及故鄉的緊密關係並親自闡述其來由。「華」古字通「花」，花為紅色故取「朱」；俗語「花草」，「花」通「艸」，合稱「朱艸」。更深一層的意義，則是強調自己身為「鹿草人」，名字中帶有「艸」字，寓意「不忘本」。

廣告 廣告

展覽內容延伸自施老師對家鄉的深厚情感與藝術歷程，筆墨之間流露出歲月的積澱與人文的溫度。開幕活動現場氣氛溫馨，除展出多幅經典書法作品外，並安排藝術表演與導覽，讓民眾在墨香環繞中體驗文化與生命的真摯力量。鹿草鄉積極推動文化深耕與地方創生，從數位展廳到書法展覽，皆展現文化與生活的緊密連結。此次展覽不僅傳遞藝術之美，更象徵鹿草在地文化持續發芽、深耕的精神。

鹿草鄉鄉長嚴珮瑜表示，這場展覽不只是藝術的呈現，更是我們鹿草文化的展現。透過施老師的筆墨，我們看見了文字筆觸的力量，更是結合心理學、哲學、文學的展現。歡迎大家來看展，一起感受生命饗宴，感受鹿草的美，感謝會計師公會全國聯合會理事長張威珍特地自北返鄉及翁章梁縣長參與開幕活動。