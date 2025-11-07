朱茵哭喊「我被騙了」：王晶把愛情片拍成三級片？網全炸鍋

娛樂中心／綜合報導

在「被王晶騙去拍三級片」這個多年來橫跨影迷圈與八卦論壇的熱門話題中，朱茵這段「最想毀掉的作品」再度被翻出。影迷始終忘不了她與周星馳的青春愛情，也忘不了那個清純如初戀的紫霞仙子。然而，就是這樣的朱茵，竟曾在90年代被捲入一場她至今不願回首的電影風波，引爆網友討論。

【朱茵清純形象被打擊】

提起朱茵，影迷第一時間想到的往往不是作品，而是她與周星馳那段未竟的情感故事。90年代的她，是香港影壇最亮眼的清新面孔，明眸剪影、氣質脫俗，即使在巨星雲集的時代仍能脫穎而出。然而，就是這樣的她，竟曾出現在一部三級片中：許多人至今仍不知道這件事。

廣告 廣告

朱茵飾演紫霞仙子的形象深植人心。（圖／翻攝自微博）

【王晶的黃金年代 也是三級片最盛的年代】

香港電影在90年代迎來黃金時期，許多名導與票房巨星崛起，王晶便是其中代表。他不只掌握商業片節奏，更在當時的「三級片熱潮」中占有重要位置。那個年代的艷情片如雨後春筍，許多女星為求快速走紅，選擇接演此類作品，造就一代艷星，如舒淇、翁虹、陳寶蓮皆在此時期爆紅。因此，王晶在市場需求下拍攝大量相關電影，也不意外。而讓人最震驚的是，以清純著稱的朱茵，也在其中「留下足跡」。

【拍《制服誘惑》的真相：朱茵多年後爆出的「被騙」內幕】

多年後，朱茵在訪談中提到一段鮮為人知的往事：她之所以會參演王晶執導的三級片《制服誘惑》，竟是「被誤導」的結果。當時王晶向她表示，這只是一部「愛情懸疑片」，內容健康、安全，也不會破壞形象。朱茵在信任之下接下角色。

直到正式拍攝，她才發現劇情中充滿大尺度成分，與她被告知的完全不一樣。更令她錯愕的是：拍攝完成後，電影原本的片名《午夜屠夫》竟被王晶改成更具挑逗意味的《制服誘惑》。朱茵坦言，那段經歷讓她無奈又心痛，但也只能接受：「誰叫對方是大導演呢？」

朱茵稱「當年被王晶騙去」拍《制服誘惑》。（圖／翻攝自微博）

【污點成痛點，但她仍選擇不結仇】

儘管當年的事件讓她背負原本不屬於她的爭議，更讓清純形象受到傷害，但朱茵並未公開指責王晶。相反地，兩人之後仍有合作，保持專業，也展現她的成熟與大度。這部作品，也因此成為她演員生涯中極罕見、也是她最想抹去的「一次污點」。

【歲月沒有打敗她 朱茵依舊如初見】

如今的朱茵已年過半百，卻仍保有當年讓人怦然心動的氣質。她與周星馳無緣走到最後，是影迷心中永遠的遺憾，但她自己早已找到屬於她的幸福。

朱茵年過半百，卻仍保有當年讓人怦然心動的氣質。（圖／翻攝自微博）

影迷們說：「紫霞永遠年輕。」「星爺和朱茵，永遠住在我們的青春裡。」願朱茵與星爺，兩人都在歲月裡保持曾讓我們愛上的模樣。

更多三立新聞網報導

任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？

陸學者稱：解放台灣只為「四樣東西」台灣網友：我們一樣就夠，那叫自由

清室最悲傷的一頁！他本是溥儀欽定的皇位繼承人 最終卻掃了一輩子大街

1976年為何被中國稱最詭異的一年？整個中國都感到「不太對勁」

