朱蒲青觀點》內外夾殺的民主壓測：共軍實戰練兵 國會杯葛讓台灣治理失速

[Newtalk新聞] 最近幾年，台灣正面臨一種前所未見、甚至不尋常的「雙軌緊繃」局勢：外有中國解放軍制度化的軍事威懾，內有立法院程序癱瘓造成的治理失速。這種內外同時拉長壓力線的狀態，不只是政治或軍事議題，它正重新定義台灣民主的韌性與脆弱。

共軍環台軍演，已完成七次大規模演訓。2022年8月裴洛西訪台後的首次軍演確實震撼全台，但更值得警覺的是「後續六次」的節奏設計—中國不再追求一次性的戲劇效果，而是改用「頻率取代衝突」，把軍演變成一種常態、制度、甚至心理包圍。

解放軍演訓模式從點狀示威，轉向「絞索式封鎖」與「全頻段壓制」：海空艦機多軸合擊，從北、中、南到東部海域分區包圍，整合資電戰與聯合兵種，演練未宣戰下的高強度打擊與要域封控。這不是秀肌肉，而是操作熟練；不是儀式，而是戰爭熱機。

更危險的是，台灣社會對軍演的反應正逐漸失焦。政府把軍演定調為「政治恫嚇」，民眾跟進嘲諷「演戲」，輿論習慣淡定、甚至調侃。然而，處變不驚是能力，處驚不變卻是麻痺。長期暴露在威懾頻率下，社會可能適應威脅、但也可能遺忘危機。

當敵人在門口練兵，我們的民主核心之一卻還在程序上打轉——115年度中央政府總預算案至今尚未完成付委審查，仍躺在程序委員會，讓政府在新會計年度無法依法啟動政策執行。這意味著：國防預算難落地、外交與經濟政策無法穩定規劃、社福與基礎建設可能面臨延宕。不是政府不做事，而是政府被迫失去舞台。

更荒謬的是，預算卡關不是制度失靈，而是政治杯葛的結果。藍白聯手讓立院議事陷入癱瘓，把監督變成拖延、把制衡變成卡死。立法權的本意是保護民主、確保合法運作，但如今卻成了治理的最大阻力。

中國拉長軍事壓力線，國會拉長治理壓力線；一個讓台灣習慣備戰狀態，另一個讓台灣無法進入備戰審查。這種內外時間軸同步膠著、雙重失能共振的狀態，才是民主最深層的危機。

民主制度的強項本該是協商、對話、修正與自我修復，但如今的台灣，對話成了對立的延伸，協商變成拖延的循環。當制度無法產出結果，民眾對制度的信任就會被侵蝕；當信任消失，韌性也會跟著崩解。

民進黨前政務委員張景森曾提醒，軍演從來不是謝幕，而是開場；同理，政治僵局也從來不是暫停，而是破口。當民主的核心機制無法守住基本國政運作，台灣最大的風險，不是戰爭，而是失去治理自己的能力。

台灣不需要恐慌，但必須清醒。民主不能靠掌聲運作，更不能靠「不相信威脅」來自我安慰。面對共軍軍演，要提高警覺；面對國會預算杯葛，更要提高自覺。因為真正會讓台灣崩潰的，不一定是第一枚飛彈，而是自己無法讓國家依法運轉的那一刻。

此刻，台灣政治人物都該回答一個冰冷卻必要的命題，當敵人在實戰熱機，我們的民主是否還有能力在內部完成治理熱機？如果答案仍是膠著，那麼真正的危機已不是外部軍隊，而是內部機制的「治理失速」。當民主無法保護國家運作，它就不再是盾，而是待修的結構。

而台灣最該恐懼的，不是中共練兵，而是台灣忘了自己也需要練「治理」這件事。

