朱蒲青觀點》 助理費風暴被壓下 真正的制度炸彈還沒拆

針對國民黨立委陳玉珍提案修修法「助理費除罪化」，立委院國會助理在立院大門口拉開白布條並高舉手舉牌呼喊口號，要求陳玉珍撤案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院就「助理費除罪化」議題達成三項初步共識，包括維持現行制度不變、保障助理基本權益，以及未來修法要納入工會意見。此一結論似乎為衝突多時的議題，按下暫停鍵。但這份「初步結論」是否為後續修法提供真正助益，還是僅解決眼前的政治風暴，但其實並無解決制度性的問題。在政治張力持續緊繃的情況下，實在應該對「助理費除罪化」真正進入實質檢討。

初步共識最大意義 降低衝突 、建立協商基礎

衝突多時的「助理費除罪化」提案，在今日初步三結論的最大貢獻，是在高度對立的政治氣氛下，提供共同可接受的一個起點。因為助理費爭議不僅關係到立法院內部的勞動條件，也牽涉社會對政治透明度與制度公信力的觀感。如果朝野繼續在這個議題持續對立，那社會觀感更加撕裂。

因此，通過「不溯及既往、現制度不變」的方式，短期內確實可為此爭議降溫，也替未來的立法審議建立最低程度的信任。尤其是納入助理工會的意見，此舉象徵立法程序願意開放給利害關係人來參與，這在制度設計上本身就具正面意義。不過降低這次衝突，並不等於相關衝突問題已經被解決。

制度不動如山 問題衝突仍在

這次初步共識當中「維持現行制度不變」是比較耐人尋味的部分。這點之所以讓人擔憂，是因為現行制度正是引爆這次爭議的根源，包含助理費使用認定有模糊地帶、監督機制不足及責任界線不清等問題。

若制度本身的灰色地帶未被釐清，不論是否除罪化，助理費都可能再次引發衝突與爭議。這次的初步結論，雖止住外部衝突，但還是沒強化透明度、沒改善制度審查流程，也沒設計更清楚的責任界定。簡單講，真正需要修補的核心結構並未被觸及。因此，這份結論是否能「促成修法」，關鍵不在表態，而是後續是否朝野願意將問題攤開處理。

納入工會意見是進展 仍嫌不夠

至於未來修法承諾要納入工會意見，但這次共識中少數具長期價值的部分。助理工會作為直接利害關係人，當然有其角色與正當性。但修法涉及的範圍，事實上，遠大於勞動條件，還包括政治倫理、財務透明、行政監督等。

假如修法太過度聚焦在單一族群訴求，而沒有整合行政機關、學界、政黨、法制專家等多方意見，仍然很難以形成全面性的制度設計。換言之，工會參與是必要條件，但不是充分條件。

真正需要的是完整的制度檢討，而非把修法等同於保障助理勞動權益而已。真正的挑戰，在於能否跳脫政治攻防，重新建立對制度信任。助理費除罪化是否成功，不在於是否達成和諧，而在於能否讓制度回到可預測、可監督、可問責的軌道之上。這意味著未來修法至少應包含三項關鍵：

重新界定助理費使用範圍與責任，避免模糊空間成為政治攻防與司法介入的灰色地帶。

建立更具透明度的申報與稽核制度，讓助理費支出成為可被合理檢驗的公共資訊，而非成為政治鬥爭工具。

在除罪化與防弊之間取得平衡，避免因免除刑責而反向削弱監督力道。

沒有這些具體改革，再多的初步共識，都只是一種善意意圖，而非制度解方。

國民黨立委陳玉珍與立院助理工會幹部坐下來談之前，立法院長韓國瑜進來喊話允諾保障國會助理權益。 圖：張良一/攝

初步結論是一扇門 並非終點

整體來說，這次初步共識的確為對立情勢降溫，也提供未來修法的協商基礎。但嚴格來講，對立法院而言，這是涉己法案，從立法院長韓國瑜、秘書長林萬來、所有立委到國會助理，這套制度問題出在哪裡，都是很清楚的。但若沒有更積極的制度改革，相關人等參與與透明化設計，這份共識對修法的助益，或許很有限。簡單講就是大家要不要直接面對問題，有無誠意解決問題，不要再為難助理們，讓制度可長可久可被檢驗，而非維持表面和平而已，不然作為一個立法機關，不就是變成一個很可笑的單位嗎？自己立的法經不起檢驗。

針對國民黨立委陳玉珍提案修修法「助理費除罪化」，立委院國會助理在立院大門口拉開白布條並高舉手舉牌呼喊口號，要求陳玉珍撤案。圖為民眾黨立委張啟楷前往現場致意。 圖：張良一/攝