朱蒲青觀點》勞工典範變職場惡例 勞動部連2起霸凌案震撼體制、重創社會信任

勞動部長洪申翰在立院社福及衛環委員會備詢。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 本應守護全國勞工的勞動部，再度爆出體內失控的權力霸凌。職災重建中心一名懷孕女性員工長期遭主管羞辱、刁難請假、在會議中被造謠孤立，霸凌長達近一年。更離譜的是，霸凌成立後，該前主管竟反告受害者與作證同事求償。這已是勞動部第二起震撼社會的職場暴力案件，但部長洪申翰僅以「人事改組」帶過。當一個負責保障勞工權益的機關，連自己人都保護不了，還有什麼資格要求民間遵守法令？

勞動部長洪申翰今（28）日在立法院證實，勞動部職災重建中心在改組前，確實發生一起主管霸凌的申訴案件，目前已依程序處置。然而，這件事並非單一個案，勞動部員工遭主管霸凌的前例早已存在：上一樁是公務員被壓迫到走上絕路、上吊輕生；這一樁則是一名懷孕女員工遭到前主管長達近一年的言語羞辱與關係霸凌。

身為全國勞工的最高主管機關，勞動部究竟還具備多少公信力？若連內部員工都無法保障，又如何指導民間職場守法？洪申翰表示，此案確實存在，已委託外部調查並完成處置。他承認重建中心在改組前的管理確有問題，因此今年上半年已更換主管，希望藉由新團隊矯正劣化的文化。

然而，這段發言聽起來更像公關語言，而非真正的反省。因為最令人不安的是：勞動部近兩年接連發生兩起嚴重霸凌事件，而且都發生在應該最了解職場倫理、最尊重弱勢勞工的單位。民眾會問，捍衛勞權的部門，怎麼反而成了壓迫自家人的加害者？

這次遭霸凌的女性員工表示，在懷孕期間不僅請假被刁難，還在會議中被主管暗示「擺爛不做事」，同事因此孤立她。她甚至因安胎需臥床休息，仍遭主管語言與關係霸凌。更荒謬的是，霸凌案成立後，該前主管離職，卻反過來控告受害者與作證同事求償高額賠償，使事件更加扭曲與複雜。

一個負責守護勞工權益的部門，居然讓自己的員工成為霸凌受害者，本身就是荒謬。更荒謬的是，前主管竟敢「加害後反告」，彷彿整個體制完全沒有要保護弱勢的意圖。

這並非只是管理問題，更是體制警訊。如果勞動部連最基本的職場倫理與尊重都做不到，又有什麼立場要求民間企業遵守《就業服務法》《性平法》《職安法》？對外嚴格執法、對內卻放任文化腐爛，部門的執法正當性將完全瓦解。

讓人不解的是，職災重建中心肩負協助職災與弱勢勞工重新站起的重要任務，其內部文化卻與「保障弱勢」背道而馳。這凸顯的不是單一主管問題，而是長期的結構困境：基層承受巨大壓力、主管文化僵化、流程黑箱、缺乏申訴後續保護。靠一次調查、一次改組，只能治表，不能治本。

勞動部必須回到根本：政府部門是否願意真正把公務員視為「勞工」？是否願意讓保障勞工的法律，也同樣保障自己人？若體制內部不把員工作為勞動者，自然會滋生權力不對等、霸凌與壓迫。

這不只是勞動部的危機，更是政府治理的危機。而到底是怎樣的養分，養出了連續兩任會霸凌部屬的主管？當人民看到最該保護勞工的部門變成「霸凌溫床」，公信力就一去不返。

洪申翰是因上次霸凌致死事件才上任的勞動部長。他現在更有責任給所有勞工一個清楚交代：如何確保類似悲劇不再發生？如何避免受害者提報後，反被加害者告？如何讓「勞權價值」從外部宣傳變成內部文化？這些問題，都不是一句「人事改組」就能交代了事。

