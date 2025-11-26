朱蒲青觀點》台北變戰場：民眾黨全區提名強碰國民黨過半 2026議會三黨開戰

台北市議會議長戴錫欽（左）今拜會民眾黨主席兼黨團總召黃國昌（右）。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞] 2026 台北市議員選舉還沒有開打，藍白陣營已經提前開戰。民眾黨高調放話要「六大選區、每區提一名」，明擺政黨要全面擴張版圖；國民黨議長戴錫欽也毫不客氣，直接宣示「國民黨在台北市議會要單獨過半」，等於把界線劃清楚了。雙方陣營用行動宣告今年在台北市寸步不讓，沒有藍白合作、也沒有共同聯合戰線、更沒有任何互相禮讓的空間。不過綠營雖然較為弱勢，卻可能在藍白互搶席次當中「漁翁得利」，變成最不可小覷的突圍者。目前三方激戰，直接把台北市選情提高升溫，也成為測出三黨實力的關鍵戰場。

台北市議會 61 席的爭奪戰，三黨面臨前所未有的激烈衝撞及挖牆腳。藍白互搶地盤之際，民進黨在台北市相對弱勢，不過夾縫中可能意外撿到分散選票的紅利，成為被忽視的黑馬。

藍營：守住絕對優勢，不准白營插旗

鑑於立法院的痛苦經驗，戴錫欽大喊國民黨要在北市「單獨過半」，其中的意義包括：第一、國民黨不願意被白營搶票；第二，不願讓「藍白合作」招牌，削弱國民黨主導權；第三，告訴核心支持者：國民黨才是台北市議會真正的執政者。

當然在藍營內部也理解，對於民眾黨每區提名一人，一旦傳統鐵票區鬆動，藍營議席恐面臨嚴峻的考驗。目前藍營急著要年輕化、強化組織的原因：不進則退，尤其在藍白都在搶中間選民的氛圍下，藍營不能只靠傳統基本盤可以贏得選戰。

在白營方面，要在每一區提名是一種宣戰意味，而非是談判指標。民眾黨的「每區都提」不是口號，而是政治動作上市對藍營的正面開戰。

民眾黨在2022 拿到4席北市議員，該黨對年輕族群、科技族群及白領都具有吸引力。該黨提出4加2個席次，主要是希望台北市可以擴張，而非守住席次。

作為一個政黨，民眾黨依照實力要提幾席都可以，這本來就是政黨得的生存權利，然而提名容易、當選難。地方議員選舉不僅要講究地方服務、深耕基層、與地方組織，只靠空戰與政黨聲量其實是不夠的。民眾黨必須證明它不是只有明星議員，而是要在六大選區真正落地。若是做不到，「每區提名」反而會讓藍綠鞏固原本版圖，反而提名越多，席次掉得越多。

在綠營方面，弱勢反而是機會，靠藍白互相搶票突圍。綠營雖然在台北沒有主場優勢，不過可能成為2026議員選舉驚喜的變數。

理由很簡單，藍白都想擴張、都想藍白都想拿中間票也不願禮讓。當一個選區出現三黨激戰、票源分散時，綠營只要提名還不太差的候選人，就有可能撿到第三名。過去在中正萬華、北投士林、大安文山都出現這種情況，藍白選票互撞越多，綠營就越有機會拿下一席。

藍白若不是同盟 是對手 三黨混戰重組台北政局

台北市議會總共61席，每一席都牽動著政局。民眾黨的「每區提名」與國民黨的「單獨過半」其實都是一種宣示，都把彼此當成最大威脅。這場三黨混戰的結果，將決定台北市議會未來4年的政治走向，也成為 2028 全國版圖的前哨戰。

2026 台北市議員選戰中，其中有三大熱區分別是中山大同、信義南松山與士林北投。這三區藍白競爭最為激烈，白營主要依靠年輕與白領選民企圖擴張，藍營則力守優勢，而綠營則可能在藍白互撞後，獲利撿到席次。再來「次熱區」包括有中正萬華區與內湖南港區，白營在中間與科技族群中具成長空間，綠營在選票分裂下有機會可能突圍。大安文山則屬於「稍微熱區」，藍營基本盤穩固，不過白營若堅持提名一席，可能造成選票衝突。

在北市議員整體席次預測上，士林北投區可能三黨微幅調整；中山、大同區是最典型三方大激戰；中正、萬華區綠營有機會漁翁得利；大安、文山區藍營穩居主導；信義、南松山區與內湖、南港區則是白營最有機會突圍的一級戰區。

