朱蒲青觀點》台南不再是「指定就會上」 陳亭妃勝出敲響民進黨27年執政警鐘

陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動抵達關廟山西宮時，正巧前總統陳水扁也前往參拜拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，並強調台南是民主聖地，讓台南400年第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，取得2026年台南市長提名資格。從表面來看，這是一場差距不大的初選競爭；不過若從政治意義來分析，這個結果並非只看出「誰贏誰輸」那樣簡單，而是呈現清楚的民意訊號，直指民進黨在長期執政後，在台南市面臨的結構性考驗，所謂「中央指定」接班的套路，不一定管用了。

民進黨從 1997 年起在台南縣、2010 年縣市合併後持續執政台南市，至今已經長達 27 年，這是民進黨在南台灣最穩固、也是最具象徵性的本命區。當年太陽花學運學運明星、現任國安會副秘書長林飛帆，曾有過這樣生動描述，民進黨在台南就算推出一顆西瓜也會上，一時之間引起政壇笑談。

廣告 廣告

這次這場黨內市長初選，說明了一件事，即使在被視為綠營鐵票區的台南，選民也不再無條件接受「指定接班」這樣的政治邏輯。在這場競爭當中，立委林俊憲被視為賴清德嫡系子弟兵，獲得黨內多數重量級人物與派系系統的支持；相對之下，陳亭妃所倚重的，是長期在地經營累積的信任感及前總統陳水扁和立委王世堅兩人出面相挺，其餘都站在林俊憲台上。

然這場初選競爭中，在明面上陳亭妃顯然是勢單力孤，但結果卻顯示，這樣的權力結構並未轉化為壓倒性的民調優勢。當然這也無法說林俊憲過去的努力沒有被肯定，而是映照出選民開始區分，誰是代表中央權力的延伸，誰更為貼近地方日常與城市治理的期待。對台南選民而言，市長不只是政治路線的象徵，更需要有實際治理能力與在地理解，才能成為好首長。

再者，陳亭妃的勝出，也顯示台南選民的政治判斷也逐漸趨於成熟。過去，民進黨在南部執政，往往憑藉著台灣人的認同感與歷史族群情感取得優勢，甚至說，；但現在，在同一個政黨內部，選民也會開始比較選擇。這樣的轉變意味著，民進黨無法再信心滿滿「只要是黨提名，就一定穩定上壘」，而是必須正視選民對人選、風格與治理想像，已經有差異性的政治判斷。

但有一點值得注意的是，這場初選結果，對民進黨中央釋放出一個訊息：總統的政治威望，並不一定可以在所有地方選舉中都可以自動兌現成選票。賴清德在全國層級仍是具有高度正當性，因為是國家領袖，但在地方政治脈絡當中，因此過度操作中央化標籤，反而引發基層民眾的心理反彈。這並非說是對個人的否定，而是對國家治理者的一個提醒，尤其是在賴清德的本命區所在。

雖然對民進黨來講，真正的挑戰不在於初選結束，而在於如何團結黨內。若僅以「團結一致」作為口號，而缺乏實質整合與角色安排，初選所留下的裂痕，並無法主動自動消失。因此若能正視這次初選結果所反映出來的民意變化，調整用人邏輯與地方互動模式，或許可以修正民進黨在台南市長期執政疲態的契機。

賴清德必須認可陳亭妃所代表的民意。 圖：張良一/攝

過去賴清德和陳亭妃兩人在台南市並不熱絡，甚至是黨內競爭的對立面，此次民調映照出民進黨在地方政治中有必須學習的新課題。賴清德總統應當扮演「桶箍」的角色，更為圓融地為陳亭妃鋪成一條勝選的路，否則恐怕也危急賴清德2028總統大選舉。

台南不再是民進黨的一顆西瓜，農民不再「勒緊褲帶、餓著肚子」也要投民進黨的過去時代，而是一座對執政者要求愈來愈高的新舊城市的融合體，多個科學園區進駐和湧進的新住民，把台南選民結構重新洗了一遍。這場初選說明了，正是新舊選民要求民進黨，不要只在依賴權力與派系，而要重新回到城市治理與政治信賴感本身，這樣才能感動人民。

民進黨在此地執政27年，執政疲態一定是有的，但如何警醒地應對台南市新市政的問題，現在已經不是發放農民年金3000元，就可以解決的時代，關鍵時刻要有關鍵的作法，唯有找出新契機才有繼續地方執政的機會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》綠台南市長人選出爐！陳亭妃擊退林俊憲 賴清德21日將牽她的手喊凍蒜

僅2%落敗！林俊憲：我會支持陳亭妃、籲自己的支持者要團結