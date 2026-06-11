朱蒲青觀點》從日華懇到日台懇 日本對台認知53年的轉變
[Newtalk新聞] 日本國會最大友台跨黨派組織「日華議員懇談會」（日華懇）擬將名稱改為「日台懇」，引發各界關注。表面上看，這只是友台團體更換名稱，但若放在過去半個世紀的歷史脈絡中去觀察，這次更名真正值得關注的，或許不是名稱本身而已，而是日本對台灣的認知與定位，已經在社會發生深刻變化。從「華」到「台」，看似只是一字之差，背後反映的卻是日本對台政策逐步走出戰後歷史框架，進入新的戰略思維階段。當然中國崛起與台海局勢變化，加速了日本對台灣戰略地位的重新認識。
從中華民國到台灣 一個世代的認知轉變
1972年日本與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。隔年，日本國會友台議員成立日華議員懇談會，希望在失去正式外交關係後，仍能維持與台灣的交流管道。當時的「華」，代表的是中華民國，也反映戰後日本政壇對台灣的理解方式。
然而，53年過去了，日本社會早已出現世代更替。相較於經歷冷戰時期的老一代政治人物，今日日本年輕世代所認識的，不再是內戰遷台的中華民國，而是一個完成民主轉型、與日本共享自由價值的台灣；是一個在全球半導體產業占有關鍵地位的台灣；也是一個位於第一島鏈核心位置、牽動印太安全局勢的台灣。
這樣的認知變化，也逐漸反映在日本政治圈。
近年來，日本政治人物談論台灣時，已越來越少使用歷史性的「中華民國」語言，而是直接以「台灣」作為交流與合作對象。此次日華懇考慮更名，某種程度正是這種認知轉變的具體展現。
安倍改變了日本談論台灣的方式
如果要追溯這場變化的重要轉折點，安倍晉三無疑是關鍵人物。長期以來，日本政界雖然普遍友台，但對台灣議題始終保持一定程度的謹慎與模糊地帶。真正改變這種氛圍的，是安倍卸任後提出的那句話：「台灣有事就是日本有事」。
這句話之所以具有影響力，不只是因為對台灣友善，而是因為它首次將台海安全與日本國家安全直接連結。
過去，日本談台灣，多半從歷史情誼、經貿合作或民主價值出發；安倍則將台灣提升到國家安全與區域戰略的層次。從此之後，「台海和平穩定攸關日本利益」逐漸成為日本政壇的重要共識。
安倍留下的已不只是一句政治口號，而是一套新的對台論述框架。
從友台組織走向政策平台
更值得觀察的是，日華懇本身的角色也正在改變。
成立初期，日華懇的主要任務是維持斷交後的交流關係，扮演國會外交與民間互動的平台。文化、教育、觀光及經貿往來，一直是其重要工作內容。
但近年來，日華懇所關注的議題已明顯不同。
從支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、聲援加入CPTPP，到疫情期間協助推動疫苗援台，再到台積電熊本廠帶動的供應鏈合作，討論範圍已逐漸涵蓋經濟安全、科技合作與區域戰略。
2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊展開大規模軍演，部分飛彈甚至落入日本專屬經濟海域。同年，日華懇會長古屋圭司率領跨黨派議員團訪台，與時任總統蔡英文會面。
蔡英文當時表示，台灣與日本是「安全攸關的夥伴」；古屋圭司則回應，日本與台灣是「命運共同體」。
這些用語與過去以友誼交流為主的表述明顯不同，也反映日本政壇已開始從安全與戰略角度重新看待台灣。
今天的日華懇，早已不只是友台組織，更逐漸成為日本對台政策的重要國會平台。
更名背後 是日本對台定位的新階段
日華懇即使最終完成更名，也不代表日本將改變現行的一中政策，更不意味台日關係將出現外交層級的突破。
但在政治世界裡，語言往往先於政策。
53年前，日本國會成立的是「日華議員懇談會」，目的是在斷交後維持與中華民國的聯繫；53年後，日本政壇討論的卻是「日台懇」，關注的是台海安全、半導體供應鏈與印太戰略這三大項。
改變的看似只是一個字，但背後反映的卻是日本對台灣認知的世代轉變。
更重要的是，這種轉變已不再只是個別政治人物的主張，而是逐漸成為跨黨派共享的政治共識。從「日華懇」到「日台懇」，或許也不一定叫不「日台懇」，但不只是名稱改變，更象徵日本對台政策正跨入新的階段。
這或許才是此次更名最值得被記錄的歷史意義
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