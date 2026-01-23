朱蒲青觀點》撐住國會25年 柯建銘仍是民進黨的關鍵支點

民進黨立院黨團總召柯建銘今日完成立院黨團總召參選登記。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 在立法院，政黨攻防、程序對峙，乃至情緒衝撞甚至肢體衝突，從來不是新聞；但若要說誰最能代表民進黨在國會的「主心骨」，柯建銘無疑是一個無法被繞開的名字。自1999年起擔任民進黨立法院黨團總召，至今已超過25年，他是台灣立院史上任期最長、也是影響力最深的黨團總召之一，橫跨多次政黨輪替、憲政危機與國會改革浪潮，成為民進黨國會戰線上最穩定、也最具爭議，卻始終無可取代的存在。

作為總召，柯建銘的能耐並不來自鎂光燈下的政治語彙，而是奠基於對法案條列、預算審查與制度運作的深度掌握。他深諳立法院議事規則，對程序、協商、杯葛、復議、延會與協商會議的節奏與時機，掌握近乎本能。許多攸關政權存續與政策推進的關鍵法案，從來不是靠打一架、喊幾句口號就能三讀過關，而是必須在檯面下反覆折衝、精算風險、耐心遊說，才能一寸一寸地推進。

廣告 廣告

不論是在民進黨尚未全面執政、必須以少數應戰的時期，或是在全面執政卻遭遇在野強力阻擊的艱困局面，柯建銘始終扮演那道「最後一道防線」。他習慣把罵名攬在自己身上，讓行政部門得以持續前行；也經常站在最不討好的位置，承擔阻擋、拖延與消耗的角色，只為換取政策能夠存活的空間。

民進黨立院黨團總召柯建銘現身立院程序委員會督軍。 圖：張良一/攝

在立院折衝上，柯建銘的績效，從來就不是「討喜型」。他強硬、固執，有時也情緒化，但同時極度務實。他清楚什麼時候該拍桌，什麼時候該低頭，又在什麼時刻必須忍辱負重。因此，對手未必喜歡他，卻很少有人敢低估他的能耐；因為只要他還在，民進黨在立法院就不會輕易潰散。

更關鍵的是，他對民進黨的忠誠，從來不是口號式的宣示。從黨外時期的奮戰、到政黨輪替的挫敗，再到執政後所承受的制度壓力，他始終站在最前線承受風雨與砲火。即便面對黨內世代交替、領導風格與權力更替的諸多質疑，他的回應始終如一「撐住戰線」，而不是退居幕後。

柯建銘較少被外界看見的一面，是他對同志的「溫暖」。在立院這個高壓場域，許多年輕立委、幕僚與黨團成員都知道，當真正遭逢政治風暴、輿論危機或個人生涯低谷時，柯建銘往往是那個會在背後出手、兩肋插刀的人。他嘴上罵得兇，轉過身卻會替你扛責、擋箭。

那是一種老派政治人物才有的情義：對外再怎麼刀光劍影，對內也不讓自己人倒下。這樣的政治溫度，在高度媒體化、個人品牌化的當代政治中，反而顯得格外稀有。無論是對前總統陳水扁、前黨主席施明德，或黨團內部立委，柯建銘都曾在關鍵時刻伸出援手。也因此，在上次大罷免風暴中，不少黨團年輕立委選擇不簽署逼他下台的連署書，並非偶然。

回顧柯建銘在立法院的角色，他或許不是最討喜的政治明星，卻始終是民進黨最有實力、也最可靠的國會支撐點。當政治回到權力結構與制度運作的本質時，他的存在，本身就是一段仍在進行中的政治史。

當「世代交替」被反覆提起，真正的問題或許不只是「誰該接班」，而是誰已經準備好承擔這個位置所必須付出的代價。在立法院，總召並非光鮮頭銜，而是一份長期吸收衝擊、承擔罵名、在制度縫隙中硬撐第一戰線的苦工。

這次柯建銘選擇繼續登記參選總召，也讓外界感到些許意外。或許背後存在兩個可能：其一，是他與總統賴清德之間已有某種政治默契；其二，放眼下會期立法院，民眾黨少了黃國昌這位強勢總召，改由多位新科立委接手，再加上柯文哲重返國會，以「兩柯」過去的交情，以及未來是否可能出現務實的綠白合作空間，這都使柯建銘續任，仍具備施展政治手腕的條件。

但無論最終是柯建銘續任，還是新系的蔡其昌登場，關鍵仍繫於總統賴清德的一念之間。民進黨一再強調「國會自主」，那麼接下來這一局的發展，或許正是檢驗這句話是否成立的時刻。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白彈劾賴清德又要大辯論 民進黨：排審總預算就是辯論

立院民進黨團三長改選今起跑 柯建銘：我會去登記新會期總召