朱蒲青觀點》 林佳龍押注林岱樺 高雄市長綠營初選瞬間變成火藥庫

外交部長林佳龍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長提名爭奪戰已經提前引爆，外交部長林佳龍也是正國會的「頭人」在川習會前夕罕見出手，公開力挺陷入司法風暴中的立委林岱樺，引爆黨內派系間的反彈。有人誇讚他「義氣相挺」，也有人批他以外長身分介入市長初選表態有「行政不中立、派系護航」之嫌。目前林岱樺案還未一審出爐，未來民進黨高雄市長提名恐怕會從「比民調」變成「比拚派系、比司法」，林佳龍開這一槍，讓原本緊繃的選情出現裂痕。

廣告 廣告

隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務，詐領助理費1496萬餘元，遭到檢方依照貪污治罪條例等罪起訴。10月27日首度開庭，正國會掌門人、外交部長林佳龍和一票正國會立委、議員等，突然在臉書發文，替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長，強調將親自出席力挺。

身為正國會的派系龍頭林佳龍，原本就不是很張揚的人，尤其是擔任外交部長之後，昨天他臉書發文，為同派系派的林岱樺申冤，稱讚她「有為有守，不貪不取！」對此，國民黨議員詹江村驚呼「丞相起風，出大事了！」

說實話，林佳龍身為外交部長著實身分敏感，選在川習會和高雄市長提名前夕來為林岱樺背書，著實不甚妥當，不僅踩到了行政中立的灰色地帶，也被外界看做是「正國會」提前出手，攪亂了原本黨內的默契，讓4個人參選人自己打拚，畢竟4個都是資深立委，因此就依照民調來決勝負，誰可以代表民進黨參選。

民進黨正國會在黨內一向處於劣勢，尤其在林右昌恐無法如願在新北市參選，被正國會除名的彰化縣邱建復、台南陳亭妃均堅定參選到底，高雄林岱樺涉入助理費弊案，宜蘭陳歐珀涉3貪污案，上述都是屬於正國會，這些人選或許碰到不同問題，讓林佳龍相當傷神，及面臨內部極大壓力。

雖然林岱樺今年6月遭高檢依違反《貪汙治罪條例》等罪將林岱樺等人起訴。但據傳林岱樺在高市初選民調中，仍位居第一及第二名次之間，而這也可能是導致正國會眾人公開力挺一搏的主要原因。

林岱樺擁有7屆立委資歷，她長年地方紮實地經營，地方實力可謂相當雄厚，若法院案件進展不利，林岱樺恐成民進黨「清廉」形象的破口；但若她能挺過風暴、順利出線，正國會可能也因此再度壯大。

目前因林佳龍力挺林岱樺，瞬間拉高各派系的警戒，林佳龍出手後，英系與新潮流系隨即警戒。，原本在高雄穩固的綠營票倉，可能會因派系對立出現裂縫。高雄市長選戰，也可能從市政之爭變成一場派系對決，提名前哨戰，火藥味相當濃厚。

林佳龍這一步棋，是政治豪賭，可謂政治風險相當高。若林岱樺最終失利或官司敗訴，他恐被視為「押錯寶」；但如果她突圍成功，加上參選台南市長的陳亭妃，正國會在南台灣的勢力，可能取代新潮流系。原本給外界認為是低調穩重的人設，如今卻在外長任上，親自加入選戰，不僅讓外界質疑是為「未來布局」。這個算計恐傷到他自身的中道形象。

對民進黨中央來講，這不僅是一場高雄市長提名戰，更是誠信與派系的試金石。若提名林岱樺，勢必面臨輿論壓力；若不按照黨內規則來走，恐怕引爆派系反彈。因此如何兼顧清廉形象與黨內部穩定，成為賴清德的政治領導的考驗。

高雄市長這一戰，對民進黨來講相當重要，不只是林岱樺的政治命運，更是決定該黨在高雄版圖是否繼續雄霸一方。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

正國會出手相挺？林佳龍震撼表態挺「不貪不取的林岱樺」網友炸鍋

正國會王義川、卓冠廷發文挺林岱樺選高雄！網轟｢民進黨嫌票太多｣

立委林岱樺。 圖：張良一/攝（資料照）