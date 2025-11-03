朱蒲青觀點》林岱樺三萬人造勢：高雄的政治奇蹟 民進黨的提名難題

林岱樺岡山大型造勢活動，現場湧入3萬人相挺展現基層實力。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄的夜，被三萬人的人潮點燃。民進黨立委林岱樺在岡山舉辦「戰清白」造勢活動，循韓國瑜「得三山者得天下」的模式，卻以全新的情感訴求翻轉現場氣氛。

這場被形容為「近年高雄造勢活動最高峰」的晚會，不只震撼地方政壇，更讓民進黨中央意識到，一個許久被忽略的基層力量，正在積極重新集結。

高雄的「政治奇蹟」：三萬人湧動 震撼黨中央

岡山河堤公園旗海飛舞、燈火通明，據主辦方統計，現場湧入超過三萬人。林岱樺聲嘶力竭地喊出：「乾乾淨淨、清清白白！」聲音中帶著哽咽，也帶著反擊。這場活動從一開始就不只是「造勢」，而是一場政治審判的反訴──她在檢調案子未定之際，公開要求「還我清白」。

這樣的場景，民進黨內已有多年未見。

一位地方幹部直言：「這種人潮，黨中央不可能當沒看到。」三萬人，不只是數字，而是警訊——基層的熱情，可能正挑戰黨的秩序。

孤鳥的逆襲：從被邊緣到成焦點

林岱樺的政治歷程並不順遂。她出身新潮流，卻早年離開派系，成為黨內少見的「無靠孤鳥」。

她七屆立委資歷深厚，平時行程滿檔——一個週末能跑上百公里，只為基層服務。這種「拚命三娘」的勤走基層作風，讓她在岡山、燕巢、橋頭等地擁有堅實基礎。

直到林佳龍成立正國會，才與她再度結盟。這次造勢前夕，林佳龍、王義川、卓冠廷原計畫出席力挺，但最終因輿論壓力臨時缺席。

舞台上，她獨自撐場。也因此，這場晚會更像她一個人的戰場——孤獨，卻不寂寞。

「戰清白」：把官司變成情緒政治

助理費、政治獻金案仍在審理，但林岱樺將司法壓力化為政治語言。她強調「遭政治追殺」、「被誤解」，這樣的敘事在南部極具感染力。對許多基層選民而言，她不是「被起訴的人」，而是「敢對體制說不」的人。

民進黨廉政會尚未作出懲處，高雄地院也未判決；在無罪推定原則下，她仍具初選資格。問題是——黨中央怕她贏，因為難以駕馭；也怕她輸，因為可能不服參選。這就是賴清德眼前最棘手的方程式：若提名她，恐損清廉形象；若排除她，恐激起民意反彈。

民進黨的兩難：清廉與民意的拔河

民進黨長年以「清廉、勤政、愛鄉土」自許，如今卻陷入價值與選票的拉扯。林岱樺的支持者熱情高漲，卻也讓其他三位高雄市長潛在參選人（賴瑞隆、許智傑、邱議瑩）謹言慎行，深怕一句話就成為內鬥導火線。

黨中央目前選擇低調觀察，強調「程序正義」與「公正初選」。但高雄的政治空氣的流動，氣味已經大不同：群眾回來了，熱度回來了，卻也帶來不確定與焦慮。

賴清德的考題：誰能守住高雄？

對賴清德而言，高雄不只是選區，更是民進黨象徵性的堡壘。他必須在「清廉門檻」與「基層民意」之間拿捏平衡。若處理不慎，黨內不但會失血，還可能重演 2018 年的翻盤。

林岱樺的造勢，不只是個人復出，而是一面鏡子——映照出民進黨在南台灣的結構性焦慮。「戰清白」三個字，既是她的辯護，也成了民進黨必須回答的問題。

這場岡山夜晚的火光，照亮的不只是林岱樺的舞台，也照亮民進黨的困局。三萬人集結的熱情，可能是一場政治奇蹟，也可能是危機的開端。賴清德若想守住高雄，必須先學會如何擁抱、而非壓抑這股「不服從的民意」。

熱情支持者力挺林岱樺進入高市府進行大改革。

支持者展現堅定支持林岱樺的決心。