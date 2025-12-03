朱蒲青觀點 》民眾黨雙北提名失控：台北卡位戰、新北小圈圈疑雲全面引爆
[Newtalk新聞] 眾黨近日連遭李有宜、朱蕙蓉相繼退黨衝擊，黨內氣氛尚未回穩，新北市又因黃國昌公開行程僅帶「四金釵」亮相，引爆基層對「提名是否被預設」的怒火。雙北原本是民眾黨最大戰力區，如今卻成為內部矛盾最激烈的戰場。台北市面臨現任強勢、新人難突圍的提名困境；新北市則陷入曝光失衡、地方組織心寒與黃國昌派系化質疑升高的風暴。從具體人名與選區盤整，可看出民眾黨 2026 佈局的真空與危機。
台北市：現任強勢 新人難突圍的結構性矛盾
目前台北市的民眾黨，由於是柯文哲的本命區，3位現任議員表現穩定，多數被視為 2026 自動繼續參戰：包括在第 2 選區（內湖南港）陳宥丞：聲量高、資源足，其也因與黨中央關係密切，未來是否會轉戰立委或持續。第 4 選區（中山大同）林珍羽：社群動能強，是白營在台北最穩固的席次之一。第 6 選區（士林北投）黃瀞瑩：問政密度高，續戰意願明確。
新人方面，在松山信義區對藍白陣營而言，可說是一級戰區，民眾黨首推民眾黨副秘書長許甫在此區參選，國民黨議員詹為元則說，藍白顧好各自的票，有機會都會當選。
由於此區因徐巧芯、王鴻薇轉任立委而有空缺，加上民進黨籍市議員許家蓓在任內病逝，該區出缺三席之多。民進黨方面則有與王世堅合作的前市議員呂瀅瀅開設聯合服務處，此外有與立委黃捷合掛看板的郭凡參選；國民黨方面，除早前已宣布參選的李明璇外，也傳出有立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮擬參選，而前國民黨發言人楊智伃、北市青工會總會長滿志剛也被點名，富錦里里長李煥中也積極跑地方行程。
目前台北市民眾黨矛盾在於：現任過強，而新人比較沒有空間。基層選民或有意參選者，擔心提名變成「形式公開、實質內定」，新人投入門檻過高，壓縮外部擴張。另外，專業優勢不足以抵消組織劣勢。台北市雖容易吸引專業新人，但民眾黨地方組織薄弱，專業形象難單靠議題空戰勝出。
針對退黨效應衝擊招募。在李有宜、朱蕙蓉接續離開，讓新人疑慮黨內文化是否能支持外來者，這也會影響人才加入民眾黨的意願。
台北市的問題不並非人材不足，而是「現任太強、新人太弱、初選制度太過模糊」。在新北市部分，四金釵風波讓黨內矛盾全面浮出，派系化疑慮最為嚴重
相較台北的結構問題，新北則是屬於「政治操作引爆了基層怒火」。
新北：四大金釵風暴後 派系化疑雲全面升溫
被外界稱為「四大金釵」的四名女性新秀包括第 2 選區（三重蘆洲）、第 4 選區（新莊）、第 6 選區（板橋）、第 10 選區（土城三峽），日前多次在黃國昌公開行程中亮相，均被視為重點栽培對象，但民眾黨還有更具地方能量的人選，包括參選過三重、蘆洲區李有宜得票8萬4393票鬆動深綠鐵票區，上個月30日宣布退黨，理由是全力投入論文寫作完成博士班學業，但仍遭外界聯想到可能和民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸擬參選有關，拋下8萬多票的李有宜，另起爐灶的作法匪夷所思。
由於其他黨內選區的素人候選人與其他願意投入者，卻普遍尚未獲得同等曝光。這也是造黨內矛盾全面升溫的原因：1.四金釵獨占曝光，引發「內定疑雲」。基層怒批，好像其他人是陪襯一般，把民眾黨變成小圈圈政治。
2.2022年舊將覺得努力被忽視；新秀也擔心黨內關係比實力更為重要，因此削弱參選意願。
3.目前新北需要加強組織，但四金釵風波導致動員冷卻。地方基層反映說：「提名都決定了，我們還要動員什麼呢？」這些心聲，直接對2026戰力造成直接傷害。
4.民眾黨中央主導 vs. 地方自主的衝突升級。
新北地方要求市議員提名要公開競爭且不要黑箱；但中央卻希望集中資源在明星新人身上，因此兩者短期內難以調和。民眾黨新北市的問題，不是人選不足，而是「公平性遭到質疑、信任感正在流失」。事實上，雙北原本是民眾黨最大本錢，但也可能因為提名爭議成為 2026 最大爆點。
目前台北卡在現任和新人之間的矛盾；新北則陷入 「公平 vs. 小圈圈」 的爭議。
因此民眾黨若不能在制度上回到創黨時強調的透明、公平、反派系原則，雙北將不會再是優勢票倉，而可能成為下一波民眾黨內裂痕的起點。
民眾黨在2026 的關鍵在於，能否建立真正公平的提名制度，讓所有想參選的人都相信自己有機會。否則，民眾黨現在面臨的不僅是提名競爭而已，而是基層信任加速流失的危機。
