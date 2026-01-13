朱蒲青觀點》 民調勝出後 賴瑞隆政治姿態要拿出來

立委賴瑞隆將代表民進黨參選2026高雄市長。 圖／翻攝自Facebook@賴瑞隆

[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選正式出爐。歷經立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四強進行角逐，民進黨中央13日公布電話民調結果，由3屆立委賴瑞隆勝出，取得代表民進黨參選高雄市長的門票。雖然，初選勝負已經定案，其實對民進黨而言，真正艱困的戰場，此刻才正要開始。賴瑞隆在初選後的政治姿態要拿出來，關鍵不在於「說什麼」，而是「先做了什麼來整合」。

對民進黨而言，高雄從來就不是「必然會勝選」的城市，2018年選舉國民黨高雄市長候選人韓國瑜在高雄市，掀起的一股「韓流」旋風，他從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，如此簡單的韓式風格深入人心，翻掉民進黨的主政的高雄市。

而可能在2026代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩就很直白地說，市面上的廣告看版，終於可以剩下兩個人了，形成「政黨對決」的局面。這次賴瑞隆贏得民進黨初選出線，顯示過去陳菊長期在高雄執政，新潮流系在支持度與穩定度擁有一定的組織優勢，當然也背負更高難度的政治任務，如何在初選後迅速完成整合，而不是留下無可抹滅的內傷。

這次初選競爭激烈，四位參選人各自代表著不同世代、性別、不同組織動能和每個人發表政策的側重點。但初選結果出爐後，如果還只停留在形式上的「團結喊話」，其他人最後是觀望或者是無法呈現在未來競選架構、政策論述及競選角色分工上，納入其他陣營或派系的支持者，這樣的話，民進黨高雄基層的溫度，恐怕就很難迅速回溫。

對賴瑞隆而言，目前「勝選者姿態」並非只是低調，而要主動展現出包容與政治高度。而其實來自更嚴峻的挑戰，當然是藍營的潛在對手柯志恩。以民進黨內部競爭來講，柯志恩仰賴的重點來自於全國性的聲量、意識形態動員及可能的藍白整合，而非地方派系。這意味著，未來高雄市長選舉，有可能被操作成「中央執政檢驗戰」或「藍綠全面對撞」的一個延伸戰場。

在這樣的對決下，民進黨若只訴求過去政績，恐難以回應選民的焦慮與期待。因此首先如何說明高雄轉型的延續性與未來施政藍圖，避免被貼上「有延續而無突破」的標籤；再來重新建立選戰主軸，讓選民可以理解，這並非個人的競爭，而是高雄市是否繼續與中央形成治理協同陣線，或是被捲入中央政治對撞模式的兩擇一。

賴瑞隆在下屆市長參選中，當然也是有相當優勢的條件，現任市長陳其邁近幾年來積極推動產業轉型，吸引台積電、鴻海、輝達等重要科技產業進駐，讓高雄市從一個傳統重工業城市轉型為科技城市，陳其邁治理高雄市的成績有目共睹、其民調屢在全國縣市長當中創新高。因此如何維持並更新進一步的市政規劃，這是相當重要的能力。

另外，民進黨在高雄縣市執政到2026總計有28年，其中新系的陳菊系統主政12年，這當中有政績也有埋怨，無論民進黨或新潮都面臨選民一個「換新、換新」的心態情境。

所以2026這場高雄市長選戰的勝負關鍵，並不只取決於賴瑞隆個人的民調數字，而在於民進黨能否在初選後，把黨內競爭真正轉化為戰力。不要讓團結流於空泛的口號，否則藍營反撲的空間就有機會出現。

反之，若能把初選能量整合為一場高雄市政與價值論述的戰略，高雄市仍是民進黨最具治理指標意義的城市。當然這不僅2026市長一役勝負而已，2028總統選舉若沒有了高雄市，對民進黨而言，也是難以想像的事。

