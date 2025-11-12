朱蒲青觀點》民進黨的首都決戰：誰能在台北翻盤、成為2026選戰領頭羊？
[Newtalk新聞] 2026年縣市長選舉已經進入熱身賽，對民進黨而言，台北市長之戰不是單純的地方選舉，而是關乎政權續航的「首都決戰」。台北市向來是綠營的戰略重心與士氣指標，勝則可拉抬全台氣勢、激勵中南部選情；敗則可能讓士氣潰散，拖垮縣市長版圖。
目前黨內浮現8位潛在人選：立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、前基隆市長林右昌、政務委員陳時中、立委王世堅、市議員苗博雅，以及壯闊台灣創辦人吳怡農。這8人橫跨不同世代與派系，兼具行政官、戰將、學者與社運背景，幾乎展現民進黨內部「穩健治理」與「新世代翻轉」兩大能量的對撞。不過誰能代表民進黨參選，真正的問題在於——誰能勝選，誰又能帶領全黨重新凝聚戰鬥意志？
鄭麗君、林右昌、陳時中：行政三強的沉穩賽局
穩健派的三根支柱，非鄭麗君、林右昌與陳時中莫屬。
鄭麗君身為行政院副院長，具備完整行政經驗與清新文化形象，長期維持跨派系的高接受度，是黨內公認的「穩健旗艦」。她能吸引中間知識選民與溫和派，但挑戰在於如何將文化理想轉化為具體市政藍圖。近期她領軍台美關稅談判，若成果亮眼，將成為她政治履歷的加分項；反之則可能成為攻擊焦點。
林右昌曾任基隆市長與內政部長，治理經驗完整，是民進黨少數具城市治理實績的行政型人物。然而，跨區挑戰台北勢必遭遇「認同門檻」，尤其在「大罷免事件」後形象受挫後，是否能夠翻頁重啟，仍有待觀察。他若能說服選民「我在基隆做的，也能在台北做到更好」，仍有一戰之力。
陳時中則是民進黨的「防疫英雄」與「黑化受害者」。2022年市長選戰中，他飽受網軍與側翼攻擊，幾乎成為假消息戰的受害象徵。如今冤屈洗清，加上非洲豬瘟事件再次凸顯其防疫專業，讓他重回輿論焦點。支持者已自發成立粉專催他「回歸戰場」。若黨內要「穩中求勝」，鄭麗君是政治形象最佳的人選，但若想靠防疫情感召喚選民，陳時中仍具高辨識度與情感連結。
徐國勇對決吳怡農：體制與世代的對撞
徐國勇是民進黨的組織型的老戰將，現任黨秘書長，熟悉派系動員與選戰規劃，是綠營「穩守」的保證。若黨要確保北部防線不崩、選戰系統不出混亂，徐國勇是安全選項。然而，他強烈的黨務色彩，可能使中間與年輕選民興趣有限，缺乏「市長格局」與創造力，難以激發外溢其他縣市效應。
與之對比最鮮明的，是吳怡農。他代表民進黨「翻轉與更新」的希望，目前已公開爭取提名，並積極經營基層、形塑「行動派」形象。吳的國際視野、年輕形象與高度媒體話題性，讓他能與蔣萬安與民眾黨形成鮮明對比。若民進黨選擇「世代更新、青年領導」的戰略，吳怡農無疑是旗艦人選——但他的行政履歷薄弱、組織能量有限，要讓他成為「雙北對抗核心」，黨中央必須提供完整後援，否則氣勢容易被消耗在輿論熱度上。
沈伯洋、王世堅、苗博雅：聲量有餘、勝算不足
沈伯洋是被中共「全球通緝」的立委，象徵民進黨在兩岸議題上堅定的國安防線。曹興誠點名徵召他參選，使其聲勢一時竄起。他若出征，能拉高國安議題高度，凸顯「台灣防線首都版」，但缺乏市政資歷，恐難說服主流民意。
王世堅是綠營最具話題的「政治網紅」，高知名度、火力十足，若黨內陷入僵局，他的參選至少可以炒熱氣氛。但是否具備治理格局，是外界質疑重點。
苗博雅則是「進步青年」的代表，擅長社會議題、擁有忠實支持群，但缺乏資源與動員能量，難以在結構上突圍。不過，這3人若成為輔選戰力，能在議題上為主將創造輿論火力，補足形象與聲量缺口。
穩定或破局，綠營的首都抉擇
綜觀8位人選，鄭麗君代表「穩定治政的女將」，吳怡農象徵「世代翻轉的旗手」，考驗民進黨在2026年戰略為何？黨若想止血、重整旗鼓，穩健路線可保底；但若要翻盤、激發選民熱情，唯有破局才可以創新。
台北市長選戰，不只是民進黨的市長爭奪戰，更是全黨的生存試煉。誰能在首都勝出，誰就能帶領民進黨走出執政疲態，重新凝聚信念、點燃綠營的戰火。這場戰爭，已經不只是誰能當選市長，而是誰能挽救全黨。
