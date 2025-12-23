朱蒲青觀點》王金平百桌餐會的真正訊號：國民黨親中路線正在失控

王金平從政半世紀感恩餐會，邀請168桌鄉親共襄盛舉。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 前立法院長王金平日前在高雄舉辦「從政50年感恩餐會」，表面上看來，像是一場政治生涯的回顧與人情聚會；但若僅止於此，恐怕低估了這場餐會背後真正的政治分量。席開百餘桌、藍綠政要齊聚一堂，卻又刻意未見部分黨內高曝光人士，這場餐會的真正對象，顯然不在場外，而是在國民黨內部。

熟悉王金平的人都知道，這位被稱為「公道伯」的政治人物，向來低調、重協調、少張揚。從政半世紀，幾乎從未為自己大張旗鼓。也正因如此，這一次高調現身，才更顯得不同尋常。這並不是地盤宣示，也不是王金平要強勢回歸政壇，而是一場國民黨內部「路線之爭」的具體呈現。

被敲打的 不只是人事 而是一條政治方向

外界普遍認為，這場餐會所「敲打」的對象，正是現任國民黨主席鄭麗文，以及近期傳出將被重用、甚至可能負責南部輔選的張顯耀。

張顯耀的政治背景，在藍營並非沒有爭議。他曾兩度捲入共諜相關案件，2020年在高雄市第三選區（左營、楠梓）參與黨內初選，也敗給時任立委黃昭順。如今卻傳出，鄭麗文不僅要給他副主席職位，還擬讓他出任國民黨南部智庫執行長，負責南部兩縣市的輔選布局。

消息一出，南部基層議論紛紛。套一句王金平白派大將、農會理事長蕭漢俊私下聽聞後的評語——國民黨「真趣味」，也讓人不禁反問：張顯耀既無深厚在地根基，也缺乏長期經營的人脈網絡，究竟要如何在南部發揮輔選功能？

百桌餐會 是地方勢力的集體發聲

也正是在這樣的背景下，王金平的「從政50年感恩餐會」登場。據了解，這場餐會並非單純由王個人主導，而是獲得大量地方民代與企業界主動力挺，形同一場地方政治能量的集結。

這不只是人情往來，而是國民黨長期潛伏的路線分歧，正式被推上檯面：在國民黨的權力結構中，並非只有天龍國的聲量，或親中論述說了算；地方派系、本土基層，依然存在，也不會自動消失。

事實上，這場路線衝突早已存在。鄭麗文上任主席後，中央論述明顯向親中路線靠攏，台派與地方派何時正面交鋒，從來不是「會不會發生」，而只是「何時發生」。

「一黨兩制」的失衡困境

國民黨長年存在兩套運作邏輯，一套，是以地方派系、人情網絡與組織動員為基礎；另一套，則是由中央主導，以政治路線正確性、政治表態與媒體聲量為優先。王金平所代表的，無疑是前者；而鄭麗文的政治操作，則屬於後者。

問題在於，鄭麗文上任後，已不只是「路線不同」，而是其政治論述與實際行動，頻頻向中國靠攏，甚至在關鍵議題上，與台灣主流民意、與國民黨地方基層出現明顯斷裂。

這種狀態，形成了一種非正式、卻極為真實的「一黨兩制」：中央高談親中論述，地方卻要承擔選票流失的後果；路線派不必付出選舉代價，派系派卻得吞下敗選苦果。這樣的政黨運作，本身就已嚴重失衡。

南部政治 不靠聲量運作

南部政治，從來不是靠上節目、拋論述就能動起來的。它建立在地方派系、宗親系統，以及長期累積的信任關係之上。這些政治資產，不會因為路線聲量大、中央意志強，就自動轉移。

也因此，這場餐會中藍綠多位關鍵地方人士的出席，本身就是一種背書。王金平沒有公開點名任何人，卻清楚傳達了一個訊息：若地方政治不穩，任何中央路線終究只是空談。

王金平丟出的真正問題

這場餐會的真正意義，不在於王金平是否復出，而在於他替國民黨拋出一個再也無法迴避的問題：當一個政黨的中央路線，與地方政治現實越走越遠，與台灣主流民意越來越脫節，這個政黨，還撐得起台灣的選舉嗎？

尤其在傳聞要由張顯耀負責輔選南部的情況下，地方幹部那句意味深長的「真趣味」，其實早已說明了一切。

柯志恩(中)希望賴總統能從王金平(右)身上學到智慧、包容與度量。 圖：翻攝柯志恩臉書

王金平在「不忘初心、五十年一瞬」紀念小冊上簽名。 圖：孫家銘攝