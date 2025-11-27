朱蒲青觀點》藍白合作幻影破滅！新北2026全面開戰 綠營伺機搶灘
[Newtalk新聞] 2026 新北市議員選舉雖然尚未正式開跑，藍、綠、白三黨卻已透過提名節奏與地方布局暗自較勁。新北人口最多、席次將增加至 68 席，是全台最大票倉，也是三黨全國戰略中的核心主戰場。藍白在此談合作或禮讓難度極高；這次選舉性質已超越地方層級，某種程度上更是 2028 全國大選的前哨戰。
19 日的「鄭黃會」在新莊登場，雙方釋出合作善意，但國民黨秘書長兼新北操盤手李乾隆隨即澆冷水，強調新北市長必須由國民黨提名。以目前情勢看，李四川民調領先黃國昌、劉和然與蘇巧慧，國民黨認為即便沒有白營支持也能勝出；市長底盤穩固，議員提名要讓步的可能性自然更低。黃國昌雖表達若民調落後願全力輔選，但藍營是否買單仍未可知。
對國民黨而言，新北是象徵性主戰場，不容易交出。真正壓力反而來自民眾黨─除非民眾黨祭出強硬策略，例如黃國昌親征、市議員每區提名一至兩席全面極限施壓，否則要從藍營地方派系手中撕開缺口並不容易。本屆新北市議會 66 席，國民黨 32 席、民進黨 28 席、民眾黨 1 席，藍綠皆未過半。
儘管新北市議員藍營席次最多，但在2024 國會選後年輕人口與中間選票流動，使得國民黨在板橋、中和、新店等區更感受到民眾黨的壓力。國民黨現階段策略，就是穩住現任、避免被白營切走，並切斷藍白合作聲音以防基本盤鬆動，同時集中火力在板橋、中和、新店等高風險區，強化年輕化形象與空戰宣傳，防止民眾黨在形象戰取得優勢。藍營最忌諱的是民眾黨的「精準插旗」──不大量提名，而是挑藍營選票最集中的區域布局，使藍營每一席都不敢鬆懈。
民眾黨方面，被視為「黃國昌派系」的周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇四人備受關注。雖然目前民眾黨僅有一席，但新北的雙薪、科技業與移居族群特性，使板橋、新店、林口、中永和等區極具白營擴張性。民眾黨策略走向「精準提名＋質感候選人」，主攻藍營票倉。也因此，外界期待的「藍白合作」在新北幾乎不可能發生；不挑戰藍營票倉，民眾黨難以證明其作為第三大黨的地方實力。
整體而言，2026 新北議員選情呈現「藍營優勢為主、都會區成為關鍵戰場」。淡水、北海岸、林口、五股等地多為藍優勢，但林口近來因為人口移入與開發議題仍具不確定性；新莊、板橋核心與周邊、中永和、蘆洲等高人口密度區為主要戰場，板橋核心略偏綠；新店及周邊山區大致藍優勢但仍有挑戰空間。樹林與郊區若藍營協調順利則相對穩定；汐止到東北角雖偏藍，但民眾黨加入後藍白票源有可能造成重組。原住民平地、山地選區則屬高度個人化，部落與地方經營遠比政黨效應更為關鍵。
因此，2026 新北市選戰將成為藍白綠三黨版圖重新洗牌的真正起跑線。
