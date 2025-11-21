朱蒲青觀點》 藍白合作是政治幻覺：版圖爭奪與生存焦慮 註定走向互相傷害

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 2026 縣市長與議員選舉已經啟動，藍、白兩黨上演「合作」戲碼，依兩黨現況國民黨是不會願意讓、民眾黨則是不能讓，兩黨盤算和政治目標可以說完全不相同。國民黨要的是選票要最大化、地方派系及地方議會均能維持優勢控制，民眾黨則希望求取政治生存與地方議員席次大幅成長。目前宜蘭、新竹和新北看起來好像有合作空間，但背後都暗藏著地方生態衝突；而無法合作的地方，兩黨競爭更是矛盾與赤裸。藍白談合作，很可能就只是政治表演，真正的選戰力學恐怕是「合作越談、傷害越深」。

台北、新北、桃園：藍白最容易「表面合作、內心各自盤算」

台北市被外界認為最可能合作的城市，但真正的關鍵從來就不在於市長這個層級，而是在議員席次的禮讓。依目前情勢，蔣萬安連任看來是趨於穩定樂觀，國民黨基層議員對於民眾黨的敵意甚至比市長更為強烈。民眾黨若要保障已經提名的現任議員黃瀞瑩、林珍羽的政治生命，勢必要與國民黨談「禮讓」與「不互打」的策略。不過國民黨會有議員願意退讓嗎？長久以來，國民黨基層是「地方派系與盤根錯節的既得利益者」；民眾黨看重的是各地議員席次等同於政黨的生命延長線。

在新北市部分，民眾黨主席黃國昌表示，他不排除與國民黨共推最強候選人的可能，就算最後不是他出線，也會力挺國民黨到底，但國民黨內部對民眾黨在新北市長提名上讓步，持懷疑態度。該黨在議員席次勢必希望有所突破，就算在2026無法如意，但民眾黨也要在新北市扎根為 2028 做準備。

在桃園市部分，中壢市是民眾黨唯一可以打進去的區域，不過國民黨在中壢區有傳統派系、眷村盤及議員基本盤，應選11席當中，國民黨佔了4席，民進黨佔了5席，無黨籍2席，要國民黨在此地讓出席次也頗為困難，或許藍白在桃園，市長部分是可以談合作，好像也能互補，但實際地方人士在議員方面是不會要放手，但都需配合兩位「主席」演一下，畢竟票是基層投出來的。

台中、新竹市：國民黨不可能讓 民眾黨不敢退 合作註定破局

在台中部分，由於北屯區選民結構年輕化，也是白營最積極經營的選區。國民黨市中央黨部提名辦法還未下來，預計12月初出爐；因北屯競爭最激烈，勢必可能走初選，也不排除會增加提名席次。

民眾黨方面，目前布局在4席以上的選區推出人選，熱門人選包括中市新聞局前局長吳皇昇等人。該黨市黨部主委陳清龍表示，民眾黨在北屯至少有吳皇昇、邱于珊、陳諭韋、麥玉珍等4人可能投入北屯區，葉諾凡列為太平區參選人之一，目前有2人爭取出線，還在協調中。

台中市議會是標準的地方派系利益競爭之所，每一個席次都是金脈、人脈、地方利益的延伸與堆積。因此未來藍白兩黨要喬，還是要使出渾身解數之後看結果。

新竹市更不用談了。柯文哲8年留下的政治與派系縫線還在煎熬當中，新竹國民黨地方大概只有一個共識：「絕對不放民眾黨再進來。」但民眾黨絕對是要在這個城市型選區證明自己的存在。

藍白能否合作，恐怕要先看新竹市長是要提名那個政黨，依序再談議員席次。那到底是互砍還是握手攜手前進，端視兩黨主席的智慧。

藍白合作越大聲 雙方互信越薄弱

藍白合作最大矛盾是：國民黨是不想被分票的老大，民眾黨是不能消失的小黨，因此2026 的藍白合作，其結論恐怕只有一句話，互搶議員席次，但需要民眾黨支持縣市長的國民黨，卻也必須維持表面禮貌，畢竟民眾黨有14.6％的基本盤，因此國民黨如何在縣市長維持優勢且上揚，民眾黨如何在這場生存戰當中擴張獲勝，仍要看後續發展。

