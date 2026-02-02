朱蒲青觀點 》豪宅不是重點 真正的問題是謝典林家族

謝典林開箱自家獨棟豪宅，設有室內籃球場及寛敞視聽室。 圖：翻攝IG

[Newtalk新聞] 近日，彰化縣議長 謝典林 親自開箱位於溪州的住家，屋內不僅設有恆溫酒櫃，甚至室內還有籃球場。影片曝光後迅速在網路延燒，不只引發「炫富」爭議，更在選舉氛圍升溫的當下，被視為一場高度不必要、卻政治風險極高的失誤。

然而，若只把焦點放在「豪宅」是否得體，其實正好避開了真正的問題核心。這並非單一地方政治人物的形象翻車，而是一個長期未被完整攤在陽光下的家族型地方權力結構，在選戰前夕被迫現形的縮影，也因此才會在社會上引發如此強烈的震盪。

謝典林開箱自家獨棟豪宅，設有室內籃球場及寛敞視聽室。翻攝IG 圖

這棟住家內部配置齊全，從家庭式室內籃球場、恆溫酒櫃到完整的視聽與衛浴空間，一應俱全。謝典林受訪時甚至直言，這樣的房價即使放在台北，也只是「一般家庭行情」，並非外界所稱的豪宅。但當媒體實際詢問台北民眾，多數反應卻是直言難以接受，認為這樣的生活水準，與多數民眾的現實處境存在巨大落差。

政治人物住得起好房子，本身不是原罪。真正引發反感的，是在貧富差距擴大、地方治理備受檢驗的時刻，仍能毫無顧忌地展示權力與財富之間的距離。這樣的自信，往往並非來自一時判斷錯誤，而是一種深層的政治慣性—長期身處權力核心，不必面對真正競爭所累積的安全感。換言之，在彰化的政治現實裡，謝氏家族早已缺乏足以形成壓力的對手。

也正因如此，「豪宅開箱」才會被視為謝氏政治家族的一道象徵性破口。它迫使選民開始質疑：究竟是什麼樣的政治環境，會讓地方政治人物如此篤定，這樣的畫面不但無傷，甚至不構成任何政治風險？

上次與謝衣鳳一起競逐立委失利的吳音寧直言，對於買不起房的年輕人而言，這樣的畫面何其刺耳。若試著換個角度思考，那些土地是否可能成為鄉親散步的公共空間？那座專屬家族的室內籃球場，是否可能成為農村年輕人共享的運動場所？若這些資源被轉化為公共建設或產業發展的基礎，彰化是否會有不同的樣貌？但不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。

答案，最終仍是指向謝氏政治家族本身。謝典林並非孤立存在的一位彰化縣議長，而是家族政治版圖中，負責議會運作與派系整合的關鍵節點。其母、前立委鄭汝芬，擔任兩屆立委；其父謝新隆，在地方產業與資金網絡中扮演重要角色；而目前最受矚目的，正是有意角逐縣長的立委姐姐謝衣鳯。

謝衣鳳透過影片表示將爭取彰化縣長提名。 圖：謝衣鳳服務處/提供

外界所看到的，並非零星的政治參與，而是一套橫跨立法、議會、選舉動員與資本網絡的家族型權力結構，且這套模式已在彰化地方穩定運作多年，逐漸形塑為難以撼動的政治現實。

回顧 2009 年 6 月 9 日監察院公布的公職人員財產申報資料，鄭汝芬名下包括 17 筆土地、16 筆建物，存款 4,694 萬元、有價證券 594 萬元、珠寶 75 萬元，最引人注目的，則是高達 10 億 2,546 萬元的債權。真正令人側目的，不是不動產數量，而是背後龐大、複雜且高度交錯的私人借貸與企業資金往來，這樣的財務輪廓，早已超出一般民代層級，也超乎社會對民意代表的既有想像。

依申報說明，鄭汝芬與其夫謝新隆，曾以私人借貸與股東往來名義，對特定企業投入數億元資金，並涉及多筆交錯借款與跨產業投資。這些資料拼湊起來，揭示了一個長期被忽略的地方政治現實：在選票之外，還存在一套長期累積、卻不易被充分檢視的資本與權力結構。

從制度面來看，議長在地方政治中從來不只是主持議事的角色，而是派系協調、預算運作與權力分配的關鍵樞紐。當議會、地方派系與縣府形成高度默契的合作關係，選舉雖然持續進行，但實際權力配置卻早已高度定錨，政治競爭也逐漸從政策路線之爭，轉化為既有網絡內的角色分工，這正是家族政治得以長期穩定存在的制度土壤。

也正因如此，「豪宅」才會在縣長選戰中成為高風險政治符號。問題不只是生活水準，而是它迫使選民重新思考：這樣的權力與資源，是如何在地方長期累積，卻始終未被有效撼動？當這個問題再度被掀開，謝衣鳯便不再只是個人參選人，而勢必被放入「家族政治是否延續」的選戰框架之中。

在實際選戰攻防上，對手未必會針對豪宅本身著墨，而更可能將其濃縮為一句致命提問：這場選舉，究竟是換一個縣長，還是繼續由同一套權力結構治理彰化？這樣的質疑不需指控違法，也無須證明因果，只要反覆出現，便足以讓選戰主軸從政策願景，轉向地方制度與權力的全面檢驗。

謝典林的豪宅，終究不是單一事件，而是一道裂縫。民主政治真正的考驗，從來不是誰最有資源，而是權力是否能被挑戰、能被替換、能被監督。當一個政治家族被視為「無可撼動」，最值得追問的，從來不只是他們做了什麼，而是為何整個地方政治制度，容許這樣的穩定存在。

