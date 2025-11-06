朱蒲青觀點》道歉止血難挽民心？盧秀燕撤三官、2028前途未卜

盧秀燕連續兩度90度鞠躬道歉。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 面對農業、環保與動保等爭議持續延燒，台中市長盧秀燕今天終於道歉並火速撤換三名局處首長。這場「三連免」被視為「政治止血」行動，主要還為了明天市議會的專案報告，但能否挽回民心？重建民眾的信任，還是揭開藍營2028大選布局的新危機？仍有待觀察。

近月來，台中市長盧秀燕可以說陷入空前的政治風暴。其中農業政策遭批辦批「只顧形象、不顧實質」、到空汙與焚化爐爭議再起、以及動保事件引爆社會的憤怒，全國豬肉產業鏈損失慘重，結果他今天道歉僅限台中市民，顯得傲慢的態度。長期以來，標榜長期以來標榜「親民、穩健、柔性治理」的媽媽市長盧秀燕，這次卻顯得反應遲緩、態度極為保守，民眾對市府信任度，可以說直線墜落。輿論壓力高度質疑市府局處的首長能力，已經累積到了臨界點，專業SOP都出問題，科學證據拿不出來而且還造假，這已經不是黨派問題可以模糊，這才迫使她在鏡頭前低頭道歉，並宣布撤換三名首長，試圖政治止血。這場「三連免」的政治訊號可以說很明確也是危機處理的切割行動，更是挽救市長媽媽形象的賭注。

盧秀燕這次在市議會要專案報告的逼迫下，快速出手撤掉三位首長，藉以換取主導權，希望以負責任的姿態，重塑領導形象，並且轉移媒體焦點。但這次大家看到台中市府出包的問題，都是很基礎的市政問題，所謂止血恐怕只是一時的，關鍵在於盧秀燕長期以來市府治理模式偏重在政治平衡、忽視專業監督的結構性問題。如果盧僅止於換個首長上來，不檢討制度和決策機制，這次止血行動不會是最後一次，而且止血不僅難以恢復民心，反而可能被看做是卸責與表演。

盧秀燕自從宣布不參選黨主席之後，台中市政危機接連而致，這幾場危機都讓盧秀燕的2028之路蒙上陰影，尤其是非洲疫情豬瘟，更因牽涉到全國豬肉供應，大家特別有感。她原本被視為「中台灣共主」，是藍營當中少數兼具地方實績與中道形象的潛在人選。但連續的市政爭議與危機應對失誤，讓她的領導判斷遭到相當大的質疑。同時她與侯友宜、韓國瑜、朱立倫相比，盧秀燕的全國性聲量較為不足、政策話語力不強，如果再失去地方基層信任，恐難以維繫「準總統級」的政治地位。

這場豬瘟引發的危機，牽動了2028藍營總統選舉的權力基本盤。盧秀燕原本被視為國民黨唯一總統參選人，擁有中部票源和女性形象優勢；但如今連新上任的主席鄭麗文都說，沒有誰是總統唯一參選人，換言之，盧秀燕共主地位已經動搖，黨內對其「治理能力」產生疑慮。接下來盧秀燕若無法面對自己的改革問題，恐怕國民黨內包括立法院長韓國瑜在內的重量級人物，也會蠢蠢欲動。

