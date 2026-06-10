朱蒲青觀點》鄭朝方能否開啟新竹縣的下一個十年？

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民進黨中執會今通過竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。圖為民進黨主席賴清德和鄭朝方在記者會高呼凍蒜口號。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨今天正式提名竹北市長鄭朝方參選2026年新竹縣長。這不只是一次地方選舉提名，更是民進黨在新竹縣布局多年的一次重要押注。長期以來，新竹縣被視為國民黨優勢選區，縣長寶座長年由藍營掌握。然而，隨著新竹科學園區持續發展、竹北人口快速成長，新竹縣的人口結構與政治生態已出現明顯變化。在這樣的背景下，民進黨最終選擇由鄭朝方出戰，也意味著他被視為最有機會挑戰藍營版圖的人選。

問題是，從竹北市長跨向縣長選戰，鄭朝方真的準備好了嗎？

民進黨為何選擇鄭朝方？

對民進黨而言，鄭朝方並非唯一人選，但卻是條件最完整的人選之一。他不僅具有客家背景，長期投入客家事務與文化工作，更是目前民進黨在新竹縣層級最高的公職首長。2022年當選竹北市長後，成為竹北市改制以來首位民進黨籍市長，也為民進黨在新竹縣建立重要據點。

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更重要的是，竹北已成為新竹縣政治版圖最關鍵的區域。

目前竹北人口已突破22萬人，占全縣近60萬人口約37%，換句話說，每10個新竹縣民就有將近4個住在竹北。隨著科技產業發展，大量工程師、科技人才與年輕家庭移入，也讓竹北逐漸成為影響新竹縣選舉的重要板塊。

民進黨選擇鄭朝方，看上的不只是他個人的知名度與歷練，更是他與竹北這座快速成長城市的連結。

鄭朝方發表2017浪漫談三線新春版特調香水，他希望帶動沿線客家庄相關產業。 圖/朱蒲青攝

從歌手到調香師 鄭朝方的非典型政治路

如果放眼台灣地方政壇，鄭朝方算是相當特殊的政治人物。在投入政治工作之前，他最廣為人知的身分其實是客家創作歌手。他曾以客語文學音樂專輯《髻鬃花》入圍金曲獎，之後又以同名概念創作「髻鬃花香」，獲得調香比賽首獎，並赴法國學習調香技術。

後來他投入客家文化推廣與公共事務，希望透過音樂、氣味、旅行與品牌行銷，讓更多年輕世代重新認識客家文化。從民進黨客家事務部主任、發言人到竹北市長，鄭朝方逐步完成從文化工作者到地方治理者的轉型。

這樣的背景未必能直接轉化為選票，卻讓他與一般地方政治人物有所區隔。相較於傳統組織動員，鄭朝方更擅長從文化、城市品牌與生活品質角度切入公共議題，也因此較容易與竹科人口、年輕家庭及中間選民產生連結。

鄭永金之子 也是自己的政治品牌

談到鄭朝方，無法迴避他的家庭背景。父親鄭永金曾任新竹縣長、立法委員及縣議長，在新竹縣政治版圖具有重要影響力。對鄭朝方而言，這既是資產，也是挑戰。資產在於鄭家長年深耕地方，累積的人脈與基層網絡，讓他在地方政治上擁有一定基礎；挑戰則在於，外界也會用更高標準檢視他是否能走出父親的政治路線。相較於鄭永金代表的傳統地方政治，鄭朝方則試圖以文化、青年與城市治理作為自己的政治特色。

因此，這場選戰某種程度上也帶有新舊世代交替的意味。

民進黨中執會今通過竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。圖為民進黨主席賴清德和鄭朝方在記者會相互握手。 圖：張良一/攝

首次挑戰縣長 面對徐欣瑩的守城戰

不過，鄭朝方即使擁有竹北市長光環，這場選戰依然不輕鬆。這將是他首次參選新竹縣長，也是第一次接受全縣選民檢驗。過去他經營的是竹北市，如今面對的是整個新竹縣。如何把竹北的支持擴展到竹東、新埔、關西、湖口、新豐甚至山地鄉，將是決定勝敗的重要關鍵。

而且，他面對的對手並不弱。

國民黨已提名立法委員徐欣瑩參選。徐欣瑩長期深耕地方政治，擁有完整組織系統與客家基層實力，在傳統客庄與鄉鎮地區仍具有優勢。目前多份公開民調也顯示，徐欣瑩維持領先態勢。

因此，這場選舉真正的看點，不只是藍綠對決，而是兩種不同政治路線的競爭。

徐欣瑩代表的是既有地方組織與傳統政治網絡；鄭朝方則試圖結合城市治理、年輕世代與新興人口力量，開拓另一條路徑。

最終勝負，很可能取決於誰能在新興人口聚集區擴大支持，同時穩住客庄基本盤。

鄭朝方能否開啟新竹縣的下一個十年？

民進黨提名鄭朝方，押注的不只是一位候選人，而是一種對新竹縣未來的想像。從客家歌手、調香師到竹北市長，鄭朝方的成長歷程有著鮮明的個人特色，也與新竹縣近年從傳統客庄走向科技城市的發展軌跡相互交疊。

對鄭朝方而言，真正的考驗不只是如何擊敗徐欣瑩，而是如何提出一套能夠兼顧竹北、客庄與科技產業發展的新治理藍圖，讓選民相信他有能力帶領新竹縣邁向新的階段。

畢竟，縣長選舉從來不只是選擇一位政治人物，更是在選擇一個地方未來的發展方向。這場選舉最終決定的，也許不只是誰當縣長，而是新竹縣下一個十年將呈現什麼樣的面貌。

鄭朝方在蔡英文參選總統時，調製一款「蔡英文特調香氛蠟燭，在小英商舖販售，引發熱賣。 圖/朱蒲青攝（資料照片）

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