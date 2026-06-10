朱蒲青觀點》鄭朝方能否開啟新竹縣的下一個十年？
[Newtalk新聞] 民進黨今天正式提名竹北市長鄭朝方參選2026年新竹縣長。這不只是一次地方選舉提名，更是民進黨在新竹縣布局多年的一次重要押注。長期以來，新竹縣被視為國民黨優勢選區，縣長寶座長年由藍營掌握。然而，隨著新竹科學園區持續發展、竹北人口快速成長，新竹縣的人口結構與政治生態已出現明顯變化。在這樣的背景下，民進黨最終選擇由鄭朝方出戰，也意味著他被視為最有機會挑戰藍營版圖的人選。
問題是，從竹北市長跨向縣長選戰，鄭朝方真的準備好了嗎？
民進黨為何選擇鄭朝方？
對民進黨而言，鄭朝方並非唯一人選，但卻是條件最完整的人選之一。他不僅具有客家背景，長期投入客家事務與文化工作，更是目前民進黨在新竹縣層級最高的公職首長。2022年當選竹北市長後，成為竹北市改制以來首位民進黨籍市長，也為民進黨在新竹縣建立重要據點。
更重要的是，竹北已成為新竹縣政治版圖最關鍵的區域。
目前竹北人口已突破22萬人，占全縣近60萬人口約37%，換句話說，每10個新竹縣民就有將近4個住在竹北。隨著科技產業發展，大量工程師、科技人才與年輕家庭移入，也讓竹北逐漸成為影響新竹縣選舉的重要板塊。
民進黨選擇鄭朝方，看上的不只是他個人的知名度與歷練，更是他與竹北這座快速成長城市的連結。
從歌手到調香師 鄭朝方的非典型政治路
如果放眼台灣地方政壇，鄭朝方算是相當特殊的政治人物。在投入政治工作之前，他最廣為人知的身分其實是客家創作歌手。他曾以客語文學音樂專輯《髻鬃花》入圍金曲獎，之後又以同名概念創作「髻鬃花香」，獲得調香比賽首獎，並赴法國學習調香技術。
後來他投入客家文化推廣與公共事務，希望透過音樂、氣味、旅行與品牌行銷，讓更多年輕世代重新認識客家文化。從民進黨客家事務部主任、發言人到竹北市長，鄭朝方逐步完成從文化工作者到地方治理者的轉型。
這樣的背景未必能直接轉化為選票，卻讓他與一般地方政治人物有所區隔。相較於傳統組織動員，鄭朝方更擅長從文化、城市品牌與生活品質角度切入公共議題，也因此較容易與竹科人口、年輕家庭及中間選民產生連結。
鄭永金之子 也是自己的政治品牌
談到鄭朝方，無法迴避他的家庭背景。父親鄭永金曾任新竹縣長、立法委員及縣議長，在新竹縣政治版圖具有重要影響力。對鄭朝方而言，這既是資產，也是挑戰。資產在於鄭家長年深耕地方，累積的人脈與基層網絡，讓他在地方政治上擁有一定基礎；挑戰則在於，外界也會用更高標準檢視他是否能走出父親的政治路線。相較於鄭永金代表的傳統地方政治，鄭朝方則試圖以文化、青年與城市治理作為自己的政治特色。
因此，這場選戰某種程度上也帶有新舊世代交替的意味。
首次挑戰縣長 面對徐欣瑩的守城戰
不過，鄭朝方即使擁有竹北市長光環，這場選戰依然不輕鬆。這將是他首次參選新竹縣長，也是第一次接受全縣選民檢驗。過去他經營的是竹北市，如今面對的是整個新竹縣。如何把竹北的支持擴展到竹東、新埔、關西、湖口、新豐甚至山地鄉，將是決定勝敗的重要關鍵。
而且，他面對的對手並不弱。
國民黨已提名立法委員徐欣瑩參選。徐欣瑩長期深耕地方政治，擁有完整組織系統與客家基層實力，在傳統客庄與鄉鎮地區仍具有優勢。目前多份公開民調也顯示，徐欣瑩維持領先態勢。
因此，這場選舉真正的看點，不只是藍綠對決，而是兩種不同政治路線的競爭。
徐欣瑩代表的是既有地方組織與傳統政治網絡；鄭朝方則試圖結合城市治理、年輕世代與新興人口力量，開拓另一條路徑。
最終勝負，很可能取決於誰能在新興人口聚集區擴大支持，同時穩住客庄基本盤。
鄭朝方能否開啟新竹縣的下一個十年？
民進黨提名鄭朝方，押注的不只是一位候選人，而是一種對新竹縣未來的想像。從客家歌手、調香師到竹北市長，鄭朝方的成長歷程有著鮮明的個人特色，也與新竹縣近年從傳統客庄走向科技城市的發展軌跡相互交疊。
對鄭朝方而言，真正的考驗不只是如何擊敗徐欣瑩，而是如何提出一套能夠兼顧竹北、客庄與科技產業發展的新治理藍圖，讓選民相信他有能力帶領新竹縣邁向新的階段。
畢竟，縣長選舉從來不只是選擇一位政治人物，更是在選擇一個地方未來的發展方向。這場選舉最終決定的，也許不只是誰當縣長，而是新竹縣下一個十年將呈現什麼樣的面貌。
更多Newtalk新聞報導
鄭朝方盼讓竹縣超越竹縣 賴清德：他決心走「天堂路」
鄭朝方將對決徐欣瑩 王世堅：勝敗已經很清楚
其他人也在看
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
影／日本有馬溫泉大火「旅館急疏散」 神社3建築被燒毀
影／日本有馬溫泉大火「旅館急疏散」 神社3建築被燒毀
台中7處變電所突跳電！海線14.1戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
威力彩狂飆9億！3生肖正偏財雙豐收 財庫只進不出
威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎上看9億元。《搜狐網》命理專欄發文點名生肖龍、生肖豬、生肖兔的財運暴漲，好運降臨，一路順遂。
不用一直跑醫院！癌症「在家化療」下半年上路 石崇良：全癌別適用
為降低醫院醫療負荷並減輕民眾負擔，衛福部持續擴大推動居家醫療。衛福部長石崇良今（10日）表示，目前正規劃在今年下半年推出「癌症居家化療」，且全癌別均適用。因應此醫療模式的改變，金管會今日也邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦在宅急症照護、住院改門診及一日手術等3大議題。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
徵召不是我！民進黨前議員邱世文錯愕退黨參選
民進黨籍前林內鄉長、前縣議員邱世文原本擬參選下屆林內鄉長，後改為擬參選第一選區雲林縣議員，他原本預期將獲得民進黨雲林縣黨部「徵召」，不料名單公布時翻盤，由剛從民眾黨退黨的林靖冠獲得徵召。邱世文今（10日）宣布退黨參選；民進黨縣黨部對此強調，違紀參選將一律開除黨籍。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
獲利後剩房地產能放錢？他點名房地產讓人安心 網一面倒喊：要賣房了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導近期股市震盪加劇，不少投資人開始重新思考資產配置。一名網友就在PTT發文表示，股市大跌讓他再次意識到投資市場存在修...