朱蒲青觀點》 鄭麗文見黃國昌：藍白合作有下一步？還是各自心知的政治儀式感？

民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 因應2026選舉，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨天會面，兩人同框後，是藍白合作真的有戲？還是彼此心知肚明的政治走過場呢？外界頗為好奇。

鄭麗文與黃國昌同框，被外界解讀為藍白兩黨合作重啟的訊號，對兩人而言，都是很需要和重要的政治動作，先前兩人都有極度爭議的政治話題，也有轉移焦點的用意，透過見面向外釋放藍白合作重啟的訊號，然政治從來就是講究實力的問題。絕不是坐下來聊天、喝咖非就能成事，而是要看雙方利益，雙方是否願意「真正讓步」。

國民黨與民眾黨兩黨間是否有著心結和生存競爭的焦慮，看看上屆總統合作的過程和直到最後的慘狀就知道了。根據台灣民意基金會19日發布最新民調，政黨傾向部分，31.1%支持民進黨、25.8%支持國民黨、14.7%支持民眾黨。這與上個月相比，民進黨的支持度下滑1.8個百分點，國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨則略增0.3個百分點。藍白的支持率已經超過4成，這也是綠營的警訊。

但無論如何？2026 是兩黨是否真的會走向合作？或是雙方只是禮貌性地演出，讓支持者覺得「我們有在談」的印象？因此外面看來是熱絡的互動，其實雙方存在著的諸多的政治算計。

這個政治動作有兩層意義，一是彼此真的有意往前走；二是雙方都知道談不成，但出於策略，必須讓支持者看到雙方仍維持友好關係，而這次顯然是偏向後者。

在國民黨鄭麗文部分，能否驅動有意參選或連任的縣市長不無疑問，是否叫得動地方山頭也是問題。黃國昌方面，背後還有一個柯文哲，他要透過與國民黨會談，鞏固自己在民眾黨的路線主導權，跨陣營展開對話，對他而言是政治加分，當然也要柯文哲點頭才可以。

回顧2024 藍白合破局，互信基礎完全被踐踏在地，雖然黃國昌說，就算不是新北市長男主角，也不會背後扯後腿。他講的這句話或許是真實，黃國昌目前一個身分是黨主席，民眾黨在新北市的基本盤要贏國民黨很難，但他也必須把場面撐下去，以便有籌碼和國民黨交換新北市的議員席次。目前雙方都還只是開始，距離真正的「共同利益」還是很遙遠呢？

事實上，國民黨與民眾黨之間的矛盾，從來不是政策差異，而是同質性過高、選票也重疊。例如在2026 的縣市議員的局，台北市、新北市、桃園市、台中市四都當中，都是高度敏感重疊區域。

目前民眾黨擁有14.7％支持度，絕對不可能為了維持「藍白合作」而放棄議員擴張；國民黨更不可能為了「大局」讓民眾黨在藍大於綠的地方坐大。簡當來講，兩黨合作的每一步，都是踩在彼此的選票之上。

雙方都想抓住中間選民和年輕族群，因此這意味著合作並非「資源共享」，而是「誰吞併誰」的問題。事實上，藍白兩黨的死結，也是不可能被解開的結。

因此，即便兩黨再多釋放善意、再多安排會面，只要涉及 2026 的席次，戰場瞬間又會回到零和狀態。國民黨和民眾黨目前都葛各有內部提名問題，民眾黨內部無法確定、國民黨則是多頭馬車，到底是說算？

目前民眾黨「柯文哲影響力仍在、黃國昌勢力上升當中」，但兩人都有官司問題，民眾黨前途未卜。黃國昌能替整個黨做多少承諾？反過來看國民黨，從立院黨團到地方派系，中常委到地方大老，每一個都可能對藍白合作有不同意見和主張。因此國民黨要再次整合出一個「合作共識」，難度不比民眾黨小。

在這種狀況下，鄭麗文與黃國昌的見面更像是一種「先營造氣氛」的政治動作，而非真正能推動合作的安排。

國民黨知道需要民眾黨來補年輕票；民眾黨也知道若無國民黨的地域組織，2026 也很難撐起規模。雙方其實都理解「合作有必要」，但問題在於合作的政治代價由誰來付擔？

因此，藍白合作目前是的尷尬位置，鄭麗文和黃國昌的會面，確實讓合作議題再次浮上檯面，但合作不是吃飯、也非握手及釋放善意—而是誰願意先割自己的肉、誰願意承擔政治風險。

2026 的藍白合作，也非不可能，但昨日的政治見面儀式，只是開場，真正的合作，還很遙遠。

