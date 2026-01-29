朱蒲青觀點》陳菊退場 不只是請辭─美麗島世代走向歷史背影的時刻

監察院長陳菊請辭獲准。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因健康因素請辭，表面上看來是一樁人事異動，實際上，卻是台灣政治一個重要時代的轉折點。陳菊的退場，不只是卸下一個憲政職位，更象徵著「美麗島世代」逐漸走向歷史背影的時刻。這並非敗退，也不是失勢，而是一代人完成歷史任務後，終究要交棒的必然。

陳菊的一生，幾乎與台灣民主化歷程同步。她不是後來才站上民主浪頭的政治人物，而是曾被浪頭捲入監牢、又親身撐過威權年代的那一群人。從黨外抗爭、政治犯，到民進黨創黨後的重要政治角色，她始終不是聲量最大、鎂光燈聚焦最多的類型，卻是承載壓力、撐住體制，讓民主得以具體運作的關鍵人物。

因此，陳菊之於民進黨，從來不是選舉型明星，卻始終是重量級政治人物，也是黨內的重要精神標竿。尤其在派系競逐、世代交替與權力更迭的過程中，她多半扮演的是穩定結構、彌合裂縫的角色。

她出身新潮流，但並非派系鬥爭的代表性人物；她的影響力，來自長期在民進黨內部與高雄地方的組織經營，以及行政體系的深度歷練。這些影響力，並非短期政治操作所能累積，而是長時間承擔與實作的結果。

陳菊對民進黨的關鍵貢獻，也不在於她贏過多少次選舉，而在於她與同梯的美麗島世代政治人物，一起將一個運動型政黨，逐步轉化為能夠長期執政的政治組織。她的存在，使民進黨不只是由理念、論述與選舉口號所構成，同時也具備在地方治理與行政體系中，承受現實壓力的能力。

這樣的政治性格，在她長達 12 年的高雄市長任期中展露無遺。陳菊接手高雄時，這並非一個光鮮亮麗的政治舞台，而是一座長期承受重工業污染、背負沉重財政壓力，並面臨城市轉型困境的城市。她在有限條件下，逐步推動城市轉型，使高雄從傳統工業港都，走向更宜居、具文化能見度與國際視野的城市。

更重要的是，陳菊讓「南部執政」不再只是民進黨的鐵票區，而是成為可以複製、可以輸出的地方治理經驗。高雄不再只是仰賴中央經費挹注的城市，而是一個能夠提出政策、累積行政能量的地方治理基地，這對民進黨能否長期穩定執政，具有關鍵意義。

因此，陳菊留下的，不僅是她個人的政治履歷，也包括一整套人才培養與政治運作的系統。從地方到中央，她所培養的子弟兵在政壇開枝散葉。高雄「菊系小內閣」在陳水扁、蔡英文到賴清德三個執政時期，長期扮演綠營重要的人才庫角色，包括內政部長劉世芳、政務委員陳金德、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，以及台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人，皆被視為菊系子弟兵。也正因如此，凡是曾在陳菊高雄市府小內閣任職者，其後續的政績、爭議事件，往往都會回頭記在陳菊身上。

然而，正如所有長期執政者無法迴避的現實，陳菊的政治傳承，同樣伴隨爭議。部分子弟兵涉及地方派系糾葛、行政爭議，甚至被質疑過於依賴人際網絡與資源動員，使「菊系」人馬頻頻受到檢驗。

這些爭議，不能因為陳菊的歷史地位而被迴避。相反地，正因她在台灣民主史上的份量，這些問題更值得被嚴肅檢視。它提醒人們，民主前輩並非免於權力腐化的保證，運動出身的民進黨，同樣可能在長期執政中出現結構性盲點。

但若因此全然否定陳菊，無疑也是過於簡化歷史。她的政治生命，橫跨威權與民主兩個時代，既承受過威權體制的壓迫，也親手參與民主制度的建構。她並非沒有缺點的政治人物，卻總能在關鍵歷史節點上，讓民主得以負重前行。

陳菊的請辭，是交棒，而非結束。當美麗島世代逐漸退居幕後，問題終究回到當下的民進黨與新一代政治人物身上：是否仍具備承擔結構壓力的能力，是否能在權力與理想之間，找到新的平衡點。

陳菊離開的是職位，留下的，卻是台灣民主仍須持續回答的課題。當這一代人走向歷史背影，就在此刻的台灣，真正的考驗，才要開始。

