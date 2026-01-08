朱蒲青觀點》 預算擋到亡國感 115總預算與國防卡關 立院把台灣推向治理崩點

行政院長卓榮泰今（8）日在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵以及多位內閣部會首長陪同下，舉行院會後記者會，卓榮泰在會中說明立法院尚未審議115年度，導致各部會新年度的新興計劃無法執行。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院的議事陷入僵局，已經不只是政治衝突而已，而是台灣治理系統性的斷裂。115年度中央政府總預算迄今仍未完成付委審查，國防預算與高達1.25兆的國防特別預算更是無法過關，這場預算攻防，從議程延宕到升級為國家運作的危機。當民主國會失去審查政策的功能，只剩下否決國家運作的能力，制度亂流就會吞噬整個社會。

中央總預算未能付委，這在過去是絕無僅有的事，尤其已經進入115年元月，往年中央總預算金額就算朝野有分歧，或打架或高聲互嗆，但最後各黨團黨鞭在時任立法院長王金平發揮「調和鼎鼐」的情況下，都會找出大家可以折衷接受的方式，將隔年的總預算審完。

廣告 廣告

但此刻立法院儼然無大人一般，猶如玉石俱焚的火車對撞，此刻已不是技術的問題，而是憲政責任的荒腔走板。中央總預算案本該在這一會期初就要交付財政委員會與各相關委員會來審查，但如今卻卡在程序委員會無法付委，讓政府施政的年度預算資源無法進入常態監督流程。嚴格講起來，付委本來只是一個程序的起手式，並不涉及立場表態，但拒絕付委卻被包裝成對執政黨的制衡手段。問題是，這種「制衡」並沒有提升監督品質，只讓監督失去意義。當預算進不了委員會，議題就失去說理、失去檢查、失去對話空間。這不是杯葛政府，這是杯葛治理；當然立委也沒有展現權力的制衡，更是一種權力的棄守。

其中國防預算的卡關，更是危險的民主反噬。國防預算一旦被整包阻擋，影響的並非單一法條，而是國家防衛能力的運作。針對軍備採購、後勤維保、飛官與義務役訓練、資安與災防整備，都需要穩定的預算來作為執行的基礎；但如今在程序委員會利用議程被鎖死，所有執行政策項目都被封殺，國安議題被迫簡化成為政黨情緒勒索。這種語言對立看似是在野對執政的懲罰，但人民的觀感是否已經開始翻轉：這已經不是政黨輸贏，這是台灣輸贏的問題了。

林國成在電視評論節目《少康戰情室》當中，做了一個比喻，雖然刺耳但倒是頗為精準，點出制度例外的邏輯黑洞：「考試及格的人要卸任，考試不及格的人反而留任，這倒底是什麼邏輯？」民主議會若只剩下「及格懲罰、不及格獎勵」的荒誕現象，那制度不只失效，更成為人民不信任的來源。國防議題與預算審查不能被情緒替代，否則它的政治成本將由所有人民要共同承擔。

台灣政治這兩年最荒謬的悖論，就是「不想執政，但卻想要決定國家能不能運作」。如今朝野衝突並非沒有解方，而是衝突若失去底線，那才是不可救。民主制度允許對抗，但不能允許無限對抗；允許監督，但不能允許監督到進不了場。

真正的解方很簡單，就是回到國會的常態。預算應該立即付委審查，不能再迴避程序責任；國防預算項目也應該分拆討論並逐項表決，讓每一筆錢有檢查也可以說理，而不是整包被丟棄在那邊；委員會要設定審查時限，不能讓議程永遠沒有出口，讓人民相信這個國會還有能力治理，而不是只有能力否決。

立法院的亂局不會自然消失，它只會以更大的方式爆發就是人民的不信任、政府的失能、國安的失血。民主議會的職責，是讓國家運作，而不是決定國家能不能運作；是審查政策，而不是封殺治理；是回應民意，而不是消耗民主。

當國會把自己鎖成民主的反面教材，台灣被推向懸崖邊緣的速度，就會比任何一場軍演還快。而這場國會風暴中最大的輸家，就是台灣。如果立院在本會期一月底結束前，總預算和國防預算仍被卡在程序委員會，「你認為人民會沉默嗎？」，大家拭目以待。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

回嗆賴清德 徐巧芯：讓防寒衣、新戰機到貨不是你的義務嗎？

在野砲轟院版國安法 藍委驚見「萊爾校長條款」